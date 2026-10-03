Razia v tureckom futbale. Šéf komisie rozhodcov a ďalšie osoby zostávajú vo väzbe

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|3. okt 2026 o 13:54
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Polícia zasahovala v Istanbule, Ankare a dvoch ďalších mestách.

Po raziách v tureckom futbale musia predseda Ústrednej rady rozhodcov (MHK) Ferhat Gündogdu a štyria ďalší podozriví zostať vo väzbe. O rozhodnutí istanbulského súdu informovala v sobotu agentúra DPA.

Funkcionári čelia obvineniam z falšovania dokumentov, porušenia dôvery a nezákonného získavania osobných údajov.

Tamojšia polícia zadržala v utorok celkovo sedem osôb. Zvyšných dvoch podozrivých podmienečne prepustili.

Predchádzali tomu prehliadky v Istanbule, Ankare a dvoch ďalších mestách. Okrem Gündogdua sú medzi podozrivými údajne aj dvaja špičkoví rozhodcovia.

MHK je orgán v rámci Tureckej futbalovej federácie zodpovedný za klasifikáciu a prideľovanie rozhodcov na ligové zápasy a hodnotenie ich výkonu.

Ich rozhodnutia sú už dlho ústredným bodom pozornosti tureckých klubov a fanúšikov, ktorí často spochybňujú vymenovanie rozhodcov. Minister spravodlivosti Akin Gurlek v utorkovom príspevku na sociálnej sieti X sľuboval, že bude presadzovať „čistý futbal“.

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Ilustračný záber
Ilustračný záber
Razia v tureckom futbale. Šéf komisie rozhodcov a ďalšie osoby zostávajú vo väzbe
dnes 13:54
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