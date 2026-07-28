Šéf La Ligy sa opäť obul do Infantina: Dôležité je, aby bola FIFA transparentná

Šéf La Ligy Javier Tebas.
Šéf La Ligy Javier Tebas. (Autor: Twitter Barca Universal)
TASR|28. júl 2026 o 15:19
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Jeho výroky týkajúce sa uplynulých MS označil za patetické.

Šéf španielskej La Ligy Javier Tebas sa opäť obul do prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina. Jeho výroky týkajúce sa uplynulých MS v USA, Mexiku a Kanade označil za patetické.

Infantino v pondelok odmietol kritiku riadiaceho orgánu a svetového šampionátu a obvinil oponentov zo „šírenia nenávisti a falošných klebiet“.

Švajčiarsky funkcionár v dlhom príspevku na Instagrame napísal, že MS boli najvýnimočnejšie, pretože „oslavovali ľudstvo v najlepšej forme“.

Podľa Tebasa by sa mal Infantino snažiť o to, aby v radoch FIFA vládla väčšia transparentnosť.

„Nikto nespochybňuje, že futbal je o emóciách. Dôležité však je, aby bola FIFA transparentná, dobre riadená a spoľahlivá inštitúcia," citovala slová šéfa najvyššej španielskej súťaže agentúra DPA.

La Liga

    Šéf La Ligy Javier Tebas.
    Šéf La Ligy Javier Tebas.
    Šéf La Ligy sa opäť obul do Infantina: Dôležité je, aby bola FIFA transparentná
    dnes 15:19
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