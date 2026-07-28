Šéf La Ligy sa opäť obul do Infantina: Dôležité je, aby bola FIFA transparentná

Šéf španielskej La Ligy Javier Tebas sa opäť obul do prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina. Jeho výroky týkajúce sa uplynulých MS v USA, Mexiku a Kanade označil za patetické.
Infantino v pondelok odmietol kritiku riadiaceho orgánu a svetového šampionátu a obvinil oponentov zo „šírenia nenávisti a falošných klebiet“.
Švajčiarsky funkcionár v dlhom príspevku na Instagrame napísal, že MS boli najvýnimočnejšie, pretože „oslavovali ľudstvo v najlepšej forme“.
Podľa Tebasa by sa mal Infantino snažiť o to, aby v radoch FIFA vládla väčšia transparentnosť.
„Nikto nespochybňuje, že futbal je o emóciách. Dôležité však je, aby bola FIFA transparentná, dobre riadená a spoľahlivá inštitúcia," citovala slová šéfa najvyššej španielskej súťaže agentúra DPA.