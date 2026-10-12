Trénerský návrat po rokoch. Brazílsky veľkoklub siahol po bývalej hviezde

Clarence Seedorf.
Clarence Seedorf. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2026 o 11:59
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Bol na lavičke Kamerunu aj AC Miláno.

Holanďan Clarence Seedorf sa stal novým trénerom futbalistov brazílskeho klubu Corinthians.

Bývalý holandský stredopoliar tak prebral svoju prvú trénerskú funkciu od roku 2019, kedy skončil v reprezentácii Kamerunu.

Seedorf nahradil Fernanda Diniza, ktorého klub vyhodil po sedemzápasovej sérii prehier v lige.

Tím zo Sao Paula je v najvyššej brazílskej súťaži aktuálne na 16. mieste, o jednu priečku nad zónou zostupu. Do konca sezóny zostáva ešte osem zápasov.

Päťdesiatročný Holanďan trénoval pred pôsobením na lavičke Kamerunu aj AC Miláno, čínsky Shenzhen FC a Deportivo La Coruňa.

Hráčsku kariéru ukončil v roku 2014 a naďalej zostáva jediným hráčom, ktorý vyhral Ligu majstrov s tromi rôznymi klubmi.

Dvakrát sa mu to podarilo s milánskym AC a po jednom titule pridal v Reale Madrid a predtým aj v Ajaxe Amsterdam.

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Clarence Seedorf.
Clarence Seedorf.
Trénerský návrat po rokoch. Brazílsky veľkoklub siahol po bývalej hviezde
dnes 11:59
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