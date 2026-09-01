Lobotkov spoluhráč má menšie problémy so srdcom, musí podstúpiť operáciu

Futbalisti Neapola sa budú musieť zhruba mesiac zaobísť bez záložníka Scotta McTominaya.
U škótskeho reprezentanta sa objavili ľahšie ťažkosti so srdcom a podľa dnešného vyjadrenia talianskeho klubu sa v najbližších dňoch podrobí operácii, ktorá by mala problém s nepravidelným srdcovým rytmom vyriešiť.
U bývalého hráča Manchestru United sa podľa zástupcov talianskeho vicemajstra rozvinula "mierna benigná arytmia".
Neapol očakáva, že po operácii sa bude McTominay zotavovať štyri až päť týždňov a po reprezentačnej prestávke by mal byť opäť k dispozícii.
McTominay zmešká aj štyri zápasy Škótska v Lige národov. Národný tím čakajú od 26. septembra do 6. októbra dva duely so Slovinskom a po jednom so Švajčiarskom a Severnou Macedónskom.