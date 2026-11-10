Dvadsať rokov za jedno euro. Trnavské zastupiteľstvo rozhodlo o štadióne

Na snímke fanúšikovia Spartaka.
Na snímke fanúšikovia Spartaka. (Autor: TASR)
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TASR|10. nov 2026 o 17:02
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Objekt štadióna mala doteraz v užívaní spoločnosť City-Arena.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave schválilo nájom Štadióna Antona Malatinského spoločnosti FC Spartak na 20 rokov za symbolické jedno euro ročne.

Účelom nájmu bude prevádzkovanie futbalového štadióna na zabezpečenie športových, voľnočasových, rekreačných, osvetových a kultúrnych aktivít.

Objekt štadióna mala doteraz v užívaní spoločnosť City-Arena na základe uznesenia mestského zastupiteľstva a podpisu nájomnej zmluvy z 22. novembra 2012.

Spoločnosť medzičasom zmluvu vypovedala. „Nájomný vzťah založený opísanou nájomnou zmluvou zanikne uplynutím výpovednej doby dňa 30. novembra 2026,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu.

Nájomca realizoval počas trvania nájomného vzťahu technické zhodnotenie objektu štadióna v rozsahu renovácie a zásadnej modernizácie západnej tribúny a prestavby ostatných častí štadióna, okrem hracej plochy.

Vedúci právneho odboru na Mestskom úrade v Trnave Igor Kršiak priblížil, že technické zhodnotenie bude odkúpené za jedno euro do vlastníctva mesta tak, ako bolo dohodnuté.

Predmetom nájmu spoločnosti FC Spartak zatiaľ podľa jeho slov nie sú pozemky, ale len nebytové priestory, ktoré tvoria areál športoviska a stavby, ktoré sú na týchto pozemkoch (napríklad ihrisko).

Počíta sa s medziobdobím do konca februára 2027, počas ktorého má dôjsť k „vyrokovaniu“ všetkých skutočností týkajúcich sa nájomného vzťahu. Ide napríklad o stanovenie výšky nájomného za komerčné využívanie priestorov štadióna.

„Pre nás od začiatku bol, je a bude FC Spartak Trnava jediným relevantným partnerom na nadviazanie na pôvodnú zmluvu.

Úlohou tohto zastupiteľstva a aj budúceho bude dotiahnuť to, za akých podmienok chce posunúť tento majetok mesta smerom k futbalovému klubu,“ povedal dosluhujúci trnavský primátor Peter Bročka.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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Slovensko

    Na snímke fanúšikovia Spartaka.
    Na snímke fanúšikovia Spartaka.
    Dvadsať rokov za jedno euro. Trnavské zastupiteľstvo rozhodlo o štadióne
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