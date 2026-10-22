Kouč by mal zostať pri kormidle aj v ére po odchode Messiho. Chýba už len podpis

Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni je podľa tamojších médií blízko k predĺženiu zmluvy.
Štyridsaťosemročný kouč by mal viesť národný tím aj v ére po odchode Lionela Messiho, pričom spolupráca by mohla pokračovať až do majstrovstiev sveta v roku 2030.
Podľa denníka La Nación už k dohode „chýba len podpis“, zatiaľ čo Clarín informoval o pokroku v rokovaniach medzi Scalonim a prezidentom Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudiom Tapiom.
Obe strany majú záujem pokračovať v spolupráci až do MS 2030. Scaloni by mohol najskôr podpísať kontrakt do juhoamerického šampionátu Copa América 2028 s opciou na predĺženie do svetového šampionátu, ktorého jeden zápas sa uskutoční aj v Argentíne.
Scaloni vedie argentínsku reprezentáciu od roku 2018. S mužstvom okolo kapitána Messiho získal titul majstrov sveta v roku 2022, postúpil do finále MS 2026 a dvakrát triumfoval na Copa América (2021, 2024).
Messi medzičasom ukončil reprezentačnú kariéru. Scaloni pôvodne nechával otvorenú otázku svojho ďalšieho pôsobenia pri národnom tíme, keďže jeho súčasná zmluva vyprší na konci tohto roka. Informovala o tom agentúra DPA.