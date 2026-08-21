Prestup potrebovali dokončiť doobeda. Mladý útočník sa stane novým hráčom Tottenhamu

Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur sa podľa britskej agentúry PA dohodol s Manchestrom City na prestupovej čiastke za Savinha.
Spurs sa snažili získať 22-ročného brazílskeho krídelníka už pred začiatkom sezóny 2025/26. Tentokrát údajne uspeli, pričom dohodnutá suma za transfer má činiť 75 miliónov libier.
Ďalších 10 miliónov libier môžu „citizens“ získať na základe bonusov. Klub zo severného Londýna chce zároveň z Manchestru priviesť aj 27-ročného egyptského útočníka Omara Marmousha.
Savinhov príchod zvýši letné výdavky Tottenhamu na viac než 300 miliónov libier a poteší trénera Roberta De Zerbiho, ktorý sľuboval posilnenie ofenzívy.
Tottenham potreboval dokončiť prestup v piatok do 12.00 h, aby mohol Savinho nastúpiť už v sobotňajšom úvodnom zápase „kohútov“ v novom ročníku Premier League na štadióne Brentfordu.
Savinho sa na Etihad Stadium nedokázal zaradiť medzi stabilné súčasti základnej zostavy. Za City však odohral 84 zápasov, v ktorých zaznamenal 7 gólov a 16 asistencií.