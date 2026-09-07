VIDEO: Ľubomír Šatka skóroval pri výhre Omonie. Jeho tím deklasoval rivala

Ľubomír Šatka.
Ľubomír Šatka. (Autor: TASR)
TASR|7. sep 2026 o 21:39
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Jeho gól v 49. minúte bol víťazným zásahom.

Slovenský futbalový obranca Ľubomír Šatka pomohol gólom k víťazstvu Omonie Nikózia na ihrisku Arisu Limassol 4:1 v 2. kole cyperskej ligy.

Tridsaťročný stopér zvýšil v 49. minúte na 2:0 pre hostí, čo sa ukázal byť víťazný zásah.

Šatka si otvoril strelecký účet v Omonii, kam prestúpil v lete ako voľný hráč.

S úradujúcim cyperským šampiónom podpísal zmluvu na dva roky s opciou na ďalšiu sezónu. Reprezentačný obranca naposledy pôsobil v tureckom Samsunspore, ktorého hráčom bol od leta 2023.

VIDEO: Gól Ľubomíra Šatku a zostrih zápasu

Omonia, ktorá hrala od 32. minúty v početnej výhode, si pripísala prvé víťazstvo v ligovej sezóne. Po dvoch kolách má na konte štyri body.

Tabuľka 1. cyperskej ligy

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Ľubomír Šatka.
Ľubomír Šatka.
VIDEO: Ľubomír Šatka skóroval pri výhre Omonie. Jeho tím deklasoval rivala
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