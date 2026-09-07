VIDEO: Ľubomír Šatka skóroval pri výhre Omonie. Jeho tím deklasoval rivala

Slovenský futbalový obranca Ľubomír Šatka pomohol gólom k víťazstvu Omonie Nikózia na ihrisku Arisu Limassol 4:1 v 2. kole cyperskej ligy.
Tridsaťročný stopér zvýšil v 49. minúte na 2:0 pre hostí, čo sa ukázal byť víťazný zásah.
Šatka si otvoril strelecký účet v Omonii, kam prestúpil v lete ako voľný hráč.
S úradujúcim cyperským šampiónom podpísal zmluvu na dva roky s opciou na ďalšiu sezónu. Reprezentačný obranca naposledy pôsobil v tureckom Samsunspore, ktorého hráčom bol od leta 2023.
VIDEO: Gól Ľubomíra Šatku a zostrih zápasu
Omonia, ktorá hrala od 32. minúty v početnej výhode, si pripísala prvé víťazstvo v ligovej sezóne. Po dvoch kolách má na konte štyri body.