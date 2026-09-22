Vyhodili ho z reprezentácie pre fotku s emirom. Obávaný strelec je teraz späť v tíme

Sardar Azmoun.
Sardar Azmoun. (Autor: TASR/AP)
ČTK|22. sep 2026 o 09:06
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Tréner Ghálenoeí ho teraz povolal na prípravné zápasy s Uzbekistanom a Ruskom.

Bývalý útočník Leverkusenu či AS Rím Sardar Azmoun, ktorého na jar vyradili z iránskej reprezentácie kvôli fotke s dubajským emírom a prišiel o majstrovstvá sveta, je späť v národnom tíme.

Tréner Amír Ghálenoeí ho povolal na zápasy proti Uzbekistanu a Rusku, ktoré jeho zverenci odohrajú v rámci prípravy na majstrovstvá Ázie. Informovala o tom agentúra AP.

Azmoun uviedol, že necíti žiadnu zášť kvôli tomu, že nebol na majstrovstvách sveta, a z návratu do národného tímu má rovnakú radosť ako pri prvej nominácii.

„Na nikoho sa nehnevám a nikomu nemusím nič dokazovať. Som jednoducho rád, že som dostal ďalšiu šancu. Šancu bojovať celým svojím srdcom za krajinu, ktorú milujem,“ povedal 31-ročný hráč, ktorý je s 57 gólmi v 91 zápasoch druhým najlepším strelcom Iránu v histórii.

Útočník, ktorý momentálne hrá v Spojených arabských emirátoch za Šabab al-Ahlí, zverejnil v marci na Instagrame fotografiu zo stretnutia s dubajským emirom Muhammadom bin Rašídom Ál Maktúmom.

Neskôr snímku odstránil, v médiách sa však naňho zniesla kritika za nelojálne správanie k vlasti. Irán bol vtedy vo vojne s USA a Izraelom a v reakcii na ich údery ostreľoval nielen americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj civilné ciele v okolitých arabských krajinách vrátane SAE.

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