Vyhodili ho z reprezentácie pre fotku s emirom. Obávaný strelec je teraz späť v tíme

Bývalý útočník Leverkusenu či AS Rím Sardar Azmoun, ktorého na jar vyradili z iránskej reprezentácie kvôli fotke s dubajským emírom a prišiel o majstrovstvá sveta, je späť v národnom tíme.
Tréner Amír Ghálenoeí ho povolal na zápasy proti Uzbekistanu a Rusku, ktoré jeho zverenci odohrajú v rámci prípravy na majstrovstvá Ázie. Informovala o tom agentúra AP.
Azmoun uviedol, že necíti žiadnu zášť kvôli tomu, že nebol na majstrovstvách sveta, a z návratu do národného tímu má rovnakú radosť ako pri prvej nominácii.
„Na nikoho sa nehnevám a nikomu nemusím nič dokazovať. Som jednoducho rád, že som dostal ďalšiu šancu. Šancu bojovať celým svojím srdcom za krajinu, ktorú milujem,“ povedal 31-ročný hráč, ktorý je s 57 gólmi v 91 zápasoch druhým najlepším strelcom Iránu v histórii.
Útočník, ktorý momentálne hrá v Spojených arabských emirátoch za Šabab al-Ahlí, zverejnil v marci na Instagrame fotografiu zo stretnutia s dubajským emirom Muhammadom bin Rašídom Ál Maktúmom.
Neskôr snímku odstránil, v médiách sa však naňho zniesla kritika za nelojálne správanie k vlasti. Irán bol vtedy vo vojne s USA a Izraelom a v reakcii na ich údery ostreľoval nielen americké vojenské objekty na Blízkom východe, ale aj civilné ciele v okolitých arabských krajinách vrátane SAE.