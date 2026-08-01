Tréner českej reprezentácie zaskočil novinárov. Denia si nemyslí, že český futbal má problém

Na snímke tréner Santi Denia.
Na snímke tréner Santi Denia. (Autor: TASR)
TASR|1. aug 2026 o 10:31
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Španiel s olympijským zlatom preberá český tím po katastrofálnom MS.

Nový tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia uviedol, že český futbal podľa nemá žiadny veľký problém.

České médiá však uviedli, že 52-ročný kouč môže byť presne tým, koho český futbal potrebuje, aby zastavil pád do podpriemeru.

Španielsky odborník sa oficiálne stal novým trénerom českej reprezentácie v piatok. O angažovaní kormidelníka rozhodol výkonný výbor FAČR na piatkovej mimoriadnej schôdzi.

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Nahradil Miroslava Koubeka, ktorý rezignoval na svoj post po nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku.

Česi získali v základnej A-skupine jediný bod za remízu s Juhoafrickou republikou (1:1) a nepostúpili do šestnásťfinále.

Českí novinári upozorňujú, že vrátiť reprezentácii tvár nejaký čas potrvá. Ale veria, že Denia prehovorí Patrika Schicka, aby sa vrátil do národného tímu po tom, ako v ňom po MS ukončil kariéru.

„Moje dvere budú otvorené pre každého, všetci musíme ťahať za jeden povraz. To je úplný základ. Patrika chcem späť,“ uviedol Španiel na svojej prvej tlačovke.

A hoci po vystúpení Čechov na MS sa na ich adresu spustila veľká kritika, Denia prítomných novinárov zaskočil: „Nemyslím si, že má český futbal veľký problém. Má úžasnú históriu a veľkú silu. Na svetovom šampionáte to nebolo úplne najhoršie.“

Španielsky kouč pôsobil 15 rokov pri mládežníckych reprezentáciách.

S výberom do 23 rokov získal zlato na olympijských hrách 2024, triumfoval aj na ME hráčov do 17 a 19 rokov a s tímom do 21 rokov obsadil druhé miesto na ME 2023. Naposledy viedol katarský klub Al-Shahaniya.

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