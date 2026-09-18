Covid mu skrátil hosťovanie, kvôli futbalu sa presťahoval na východ: Bol to správny krok

Prvá zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241. Dnes je toto historické mesto s približne 30-tisíc obyvateľmi zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Samozrejme, aj v Bardejove sa hrá futbal. Jeho korene siahajú až do roku 1922. Odvtedy klub účinkoval pod rôznymi názvami v rôznych súťažiach.
V časoch Československa sa v metropole Horného Šariša hrávala druhá celoštátna liga, v ktorej Bardejov reprezentoval Partizán. Išlo o súťaž s vysokou kvalitou a na miestnom štadióne bolo možné vidieť aj také kluby, ako bola Sparta Praha, ktorá v tom čase vypadla z najvyššej súťaže.
V novodobej histórii mesta bolo vrcholom účinkovanie v najvyššej slovenskej súťaži v rokoch 1994 až 1999, keď klub vystupoval pod názvom BSC JAS Bardejov. Po vypadnutí sa Bardejovčania vrátili k názvu Partizán a účinkovali v druhej, tretej a nedávno aj vo štvrtej lige. V súčasnosti sa na zmodernizovanom Mestskom štadióne hrá tretia liga, skupina Východ.
Partizáni sú momentálne nováčikom tretej ligy a počínajú si dobre. Dosiahnuté výsledky ich udržiavajú v hornej časti tabuľky. Nie so všetkým však môžu byť spokojní. Bodový zisk je síce dobrý, no na hernom prejave je ešte určite potrebné popracovať.
Zápas s Medzevom či stretnutie Slovenského pohára s Vranovom boli sklamaním nielen pre mužstvo a realizačný tím, ale predovšetkým pre divákov. Paradoxne, herne sa Bardejovčanom darí lepšie na ihriskách súperov, kde ešte neprehrali. Káder Partizána je vyvážený. Tvoria ho skúsení hráči aj mladíci.
Jednou z opôr mužstva je mladý brankár SAMUEL HOLEŠ. Samo pochádza z Istebného a na východ Slovenska ho priviedol záujem Partizána o jeho služby. Svojimi výkonmi sa radí medzi popredných gólmanov súťaže a určite by sa nestratil ani o súťaž vyššie.
S dvadsaťtriročným brankárom sme sa rozprávali o jeho futbalovej kariére, pôsobení na východe Slovenska, ale aj o osobných ambíciách.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Začínal som u nás na dedine v OŠK Istebné, kde som pôsobil od prípravky až po dorast. Následne som pokračoval v MFK Dolný Kubín v kategóriách U17 a U19, kde sme hrali druhú ligu. Ako starší dorastenec som hosťoval v MŠK Kysucké Nové Mesto, kde som však pre covid stihol odchytať iba tri zápasy.
V MŠK Kysucké Nové Mesto som pokračoval aj v mužskom futbale, konkrétne vo IV. lige Sever v sezóne 2020/21. O rok neskôr sme túto súťaž vyhrali. Po skončení hosťovania som opäť zakotvil v MFK Dolný Kubín, ktorý postúpil do II. ligy. Po prvom ligovom zápase som však pre nezhody odišiel do TJ Družstevník Belá-Dulice.
Tam som pôsobil pol roka a následne si ma vytiahol MŠK Fomat Martin, kde som strávil rok. Potom som si dal na pol roka od futbalu pauzu. Po tomto období ma oslovil MFK Dolný Kubín s ponukou chytať v III. lige Východ, kde sme sa stretli aj s Partizánom. Bola to teda pomerne pestrá cesta a som rád za každú skúsenosť, ktorú som počas nej získal.
Ako ste sa dostali do Bardejova?
Po skončení pôsobenia v III. lige ma kontaktoval športový riaditeľ pán Alexander Tyč. Na začiatku som váhal, keďže to pre mňa znamenalo presťahovať sa sem a začať nové obdobie mimo domova. Napokon sa to však ukázalo ako najlepšia možnosť a som rád, že som sa takto rozhodol. Myslím si, že to bol pre mňa správny krok.
Ako ste spokojný s doterajším pôsobením Partizána v tretej lige?
S doterajším pôsobením v súťaži som spokojný. Máme za sebou ťažké stretnutia, ktoré sme zvládli, no ďalšie sú ešte pred nami. Samozrejme, prišlo aj zakopnutie, ale to k futbalu patrí. Dôležité je, aby sme sa z toho poučili a išli stále ďalej. Sezóna je ešte dlhá a chceme v nej pokračovať čo najlepšie.
Ako to vyzerá v kabíne?
Nálada v kabíne je dobrá. Sústredíme sa na ďalší zápas, trénujeme a nič iné nás nezaujíma. Každý sa snaží odviesť maximum na tréningu a následne to preniesť aj do zápasu.
Priblížte nám plány mužstva do budúcnosti.
Ako mužstvo sa pozeráme len na zápas, ktorý nás čaká. Ten je pre nás dôležitý a chceme ho vyhrať. Ideme od zápasu k zápasu a každý chceme zvládnuť. Myslím si, že práve takto je najlepšie sa na to pozerať a zbytočne nerozmýšľať príliš dopredu.
Ja osobne sa chcem posúvať ďalej, čo najviac na sebe pracovať a zlepšovať sa. Vždy je na čom pracovať a chcem sa neustále zlepšovať vo všetkých aspektoch. Krok po kroku.
Skúste zhodnotiť úroveň tretej ligy.
Tretia liga Východ je určite veľmi vyrovnaná súťaž plná skvelých hráčov. Je tu veľa skúsených futbalistov, ktorých dopĺňajú mladí talentovaní hráči. Každý zápas je náročný a človek musí byť pripravený podať čo najlepší výkon. Myslím si, že práve vyrovnanosť robí túto súťaž zaujímavou.
Ste nováčikom súťaže. V minulom súťažnom ročníku ste hrávali štvrtú ligu. V čom vidíte rozdiely medzi týmito súťažami?
Rozdiel je určite v tom, že tu je menej priestoru a času na hru a každá chyba sa trestá. Preto treba byť počas celého zápasu maximálne koncentrovaný a každú situáciu riešiť čo najlepšie.
Čo robí Samo Holeš, keď nehrá futbal?
Väčšinou sa snažím byť v kontakte s rodinou, keďže domov často nechodím. Keďže som mimo domova, veľa času trávim aj so spoluhráčmi.