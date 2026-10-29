VIDEO: Slovenský reprezentant schladil Messiho tím. V MLS strelil premiérový gól

Samuel Gidi
Samuel Gidi (Autor: REUTERS)
TASR|29. okt 2026 o 11:19
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Rodák z Ghany sa presadil peknou strelou spoza šestnástky.

Slovenský futbalista Samuel Gidi skóroval za FC Cincinnati pri remíze 2:2 na pôde Interu Miami v stretnutí zámorskej MLS v noci na štvrtok.

Reprezentant do 21 rokov si proti tímu, ktorého kapitánom je Lionel Messi, otvoril strelecký účet v zámorskej súťaži.

V 61. minúte poslal domácich do vedenia peknou strelou Luis Suarez po asistencii Casemira, ale hostia otočili skóre, keď v 80. minúte vyrovnal Kenji Mboma a v 86. minúte Gidi poslal Cincinnati do vedenia.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miami - FC Cincinnati

Dvadsaťdvaročný ghanský rodák rozvlnil sieť po protiútoku strelou z prvej spoza šestnástky presne k tyči.

Inter však v 90. minúte vyrovnal zásluhou Riquelmeho Fillipiho. Messi sa do štatistík zapísal v 44. minúte, keď videl žltú kartu.

Cincinnati sa dva zápasy pred koncom základnej časti nachádza na priebežnej 8. priečke tabuľky Východnej konferencie, ktorá zaisťuje účasť v predkole play off.

Má však zhodný počet so siedmym Orlandom, a tak aj reálnu šancu postúpiť priamo do osemfinále vyraďovacej fázy.

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