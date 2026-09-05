Nigérijský reprezentant mieri do Podbrezovej. Prináša do stredu poľa potrebný impulz a kvalitu

Slovenský futbalový klub FK Železiarne Podbrezová priviedol na ročné hosťovanie nigérijského stredopoliara Samsona Tijaniho.
Súčasťou dohody s českým druholigovým klubom FK Dukla Praha je aj opcia na prestup na dva roky, informoval účastník Niké ligy z Horehronia v sobotu na svojom webe.
Tijani ako 18-ročný prestúpil do RB Salzburg, pričom niekoľko zápasov počas sezóny 2021/22 odohral aj za jeho A-mužstvo.
Absolvoval aj hosťovanie v ďalších rakúskych kluboch a v júni 2025 sa presunul do Dukly Praha, pričom v najvyššej českej súťaži nastúpil do 26 stretnutí.
Do Podbrezovej prišiel 24-ročný stredopoliar ako člen širšieho kádra reprezentácie Nigérie, za ktorú odohral zatiaľ tri zápasy.
„Je to hráč v ideálnom futbalovom veku a predstavuje odlišnú typológiu, než akú sme doteraz v kádri mali. Ide o kreatívneho a dynamického stredového hráča, ktorý prinesie do stredu poľa potrebný impulz a kvalitu. Samson je navyše súčasťou širšieho kádra reprezentácie Nigérie, čo hovorí za všetko.
Verím, že svoje kvality naplno ukáže na ihrisku a pomôže mužstvu. Prajem mu u nás veľa šťastia,“ povedal pre klubový web generálny manažér „železiarov“ Miroslav Poliaček.