Nigérijský reprezentant mieri do Podbrezovej. Prináša do stredu poľa potrebný impulz a kvalitu

Samson Tijani.
Samson Tijani. (Autor: x/ 🇳🇬 Super Eagles)
TASR|5. sep 2026 o 14:32
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Dohoda zahŕňa opciu na trvalý prestup.

Slovenský futbalový klub FK Železiarne Podbrezová priviedol na ročné hosťovanie nigérijského stredopoliara Samsona Tijaniho.

Súčasťou dohody s českým druholigovým klubom FK Dukla Praha je aj opcia na prestup na dva roky, informoval účastník Niké ligy z Horehronia v sobotu na svojom webe.

Tijani ako 18-ročný prestúpil do RB Salzburg, pričom niekoľko zápasov počas sezóny 2021/22 odohral aj za jeho A-mužstvo.

Absolvoval aj hosťovanie v ďalších rakúskych kluboch a v júni 2025 sa presunul do Dukly Praha, pričom v najvyššej českej súťaži nastúpil do 26 stretnutí.

Do Podbrezovej prišiel 24-ročný stredopoliar ako člen širšieho kádra reprezentácie Nigérie, za ktorú odohral zatiaľ tri zápasy.

„Je to hráč v ideálnom futbalovom veku a predstavuje odlišnú typológiu, než akú sme doteraz v kádri mali. Ide o kreatívneho a dynamického stredového hráča, ktorý prinesie do stredu poľa potrebný impulz a kvalitu. Samson je navyše súčasťou širšieho kádra reprezentácie Nigérie, čo hovorí za všetko.

Verím, že svoje kvality naplno ukáže na ihrisku a pomôže mužstvu. Prajem mu u nás veľa šťastia,“ povedal pre klubový web generálny manažér „železiarov“ Miroslav Poliaček.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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