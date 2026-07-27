Výborný vstup Šamorína do nového ročníka. Proti Malženiciam rozhodol v druhom polčase

Futbalisti ŠTK Šamorín.
Futbalisti ŠTK Šamorín. (Autor: Facebook/Mesto Šamorín)
TASR|27. júl 2026 o 19:35
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Šamorín dohrával posledné minúty v desiatich.

MONACObet liga - 1. kolo

FC ŠTK 1914 Šamorín – OFK Dynamo Malženice 2:0 (0:0)

Góly: 66. Pavúk (z 11 m), 85. Bajtoš

Rozhodovali: Ruc – Jánošík, Tabiš

ŽK: Totka, Konan, Ihejirika – Kurej

ČK: 80. P. Varga (Šam.)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín úspešne vstúpili do novej sezóny MONACObet ligy.

V prvom kole vyhrali na domácom trávniku nad OFK Dynamo Malženice 2:0.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
1
1
0
0
5:0
3
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
1
1
0
0
3:1
3
V
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
1
1
0
0
2:0
3
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1
1
0
0
1:0
3
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
1
0
1
0
3:3
1
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
9
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
1
0
1
0
1:1
1
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
13
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
15
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti ŠTK Šamorín.
    Futbalisti ŠTK Šamorín.
    Výborný vstup Šamorína do nového ročníka. Proti Malženiciam rozhodol v druhom polčase
    dnes 19:35
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