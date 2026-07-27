Výborný vstup Šamorína do nového ročníka. Proti Malženiciam rozhodol v druhom polčase

MONACObet liga - 1. kolo
FC ŠTK 1914 Šamorín – OFK Dynamo Malženice 2:0 (0:0)
Góly: 66. Pavúk (z 11 m), 85. Bajtoš
Rozhodovali: Ruc – Jánošík, Tabiš
ŽK: Totka, Konan, Ihejirika – Kurej
ČK: 80. P. Varga (Šam.)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín úspešne vstúpili do novej sezóny MONACObet ligy.
V prvom kole vyhrali na domácom trávniku nad OFK Dynamo Malženice 2:0.
Tabuľka II. ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
1
1
0
0
5:0
3
V
2
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
1
1
0
0
3:1
3
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
1
1
0
0
2:0
3
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1
1
0
0
1:0
3
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
1
0
1
0
3:3
1
R
8
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
9
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
10
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
1
0
1
0
1:1
1
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body