Futbalový obranca William Saliba je po dlhej pauze spôsobenej zranením pripravený vrátiť sa do zostavy Arsenalu, no krídelník Bukayo Saka bude mimo hry ďalší mesiac. V piatok to uviedol tréner Mikel Arteta.
Saliba, ktorého trápili problémy s chrbtom, nehral od júlového semifinále majstrovstiev sveta, v ktorom Francúzsko podľahlo neskorším víťazom Španielom.
Arteta však uviedol, že dvadsaťpäťročný hráč je pripravený nastúpiť v sobotňajšom zápase na ihrisku Newcastlu.
„Je pripravený, je v dobrej kondícii. Chceme postupne zvyšovať jeho herný čas. V skutočnosti už odohral dva zápasy, jeden za zatvorenými dverami a druhý, ktorý bol o niečo oficiálnejší,“ povedal tréner Arsenalu.
Saka si zranil stehno v októbrovom zápase LM proti Bayernu Mníchov (2:2). „Absolvoval ďalšie vyšetrenie.
Jeho stav sa vyvíja veľmi dobre, no vyzerá to tak, že pôjde o zranenie, ktoré si vyžiada približne osem týždňov liečby. Zatiaľ prešli štyri. Potrvá teda ešte nejaký čas, kým sa vráti k tímu,“ uviedol Arteta.
Stredopoliar Martin Zubimendi utrpel zranenie zadného stehenného svalu počas minulotýždňového zápasu Ligy národov, v ktorom Španielsko podľahlo Anglicku 2:3.
Podľa Artetu bude mimo hry „niekoľko týždňov“.