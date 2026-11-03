Arsenal sa dočkal návratu defenzívnej opory. Proti Slavii zrejme ešte nenastúpi

Na snímke hráči Arsenalu Londýn William Saliba (vľavo) a Kai Havertz trénujú v Londýne.
Na snímke hráči Arsenalu Londýn William Saliba (vľavo) a Kai Havertz trénujú v Londýne. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|3. nov 2026 o 17:30
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Nepredpokladá sa ani jeho štart za národný tím v Lige národov proti Taliansku a Turecku.

Francúzsky futbalista William Saliba sa vrátil do tréningového procesu Arsenalu Londýn. Reprezentačný stopér sa v tejto sezóne na trávniku ešte nepredstavil pre problémy s chrbtom, ktoré ho trápili už v júni na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Saliba by úradujúcemu anglickému šampiónovi mohol byť teoreticky k dispozícii už v stredajšom stretnutí Ligy majstrov proti Slavii Praha, no jeho nominácia na stretnutie sa neočakáva.

Nepredpokladá sa ani jeho štart za národný tím v novembrových dueloch Ligy národov proti Taliansku a Turecku.

V priebehu leta Arsenal na jeho post dotiahol do tímu anglického stopéra Ezriho Konsu z Aston Villy, ktorý do zostavy zapadol. Informovala AFP.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Na snímke hráči Arsenalu Londýn William Saliba (vľavo) a Kai Havertz trénujú v Londýne.
    Na snímke hráči Arsenalu Londýn William Saliba (vľavo) a Kai Havertz trénujú v Londýne.
    Arsenal sa dočkal návratu defenzívnej opory. Proti Slavii zrejme ešte nenastúpi
    dnes 17:30
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