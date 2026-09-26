Salah v reprezentácii dostane oddych. Egyptu sa nepáči stav umelého trávnika

Mohamed Salah
Mohamed Salah (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 16:18
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Uprednostňujeme tento prístup s cieľom chrániť hráča, znie z Egyptu.

Egyptská futbalová reprezentácia bude v utorkovom kvalifikačnom zápase Afrického pohára národov na pôde Južného Sudánu bez Mohameda Salaha.

Realizačný tím dal útočníkovi voľno pre obavy zo zranenia na umelom trávniku.

Bývalý dlhoročný hráč Liverpoolu strávil v piatkovom úvodnom dueli kvalifikácie proti Angole (0:0) na ihrisku hodinu. Následne však nevycestoval s tímom do Juby, hlavného mesta Južného Sudánu.

„Trénerský štáb egyptskej reprezentácie na čele s trénerom Hossamom Hassanom sa rozhodol, že Mohamed Salah si v zápase proti Južnému Sudánu oddýchne. Dôvodom je stav ihriska. Uprednostňujeme tento prístup s cieľom chrániť hráča,“ uviedla v stanovisku Egyptská futbalová asociácia (EFA).

Salah sa po deviatich rokoch na Anfielde presunul do Turecka, kde hrá za Trabzonspor. V šiestich ligových dueloch zaznamenal sedem gólov a dve asistencie.

Na reprezentačnú prestávku sa naladil hetrikom do siete Galatasarayu Istanbul.

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