Salah v reprezentácii dostane oddych. Egyptu sa nepáči stav umelého trávnika

Egyptská futbalová reprezentácia bude v utorkovom kvalifikačnom zápase Afrického pohára národov na pôde Južného Sudánu bez Mohameda Salaha.
Realizačný tím dal útočníkovi voľno pre obavy zo zranenia na umelom trávniku.
Bývalý dlhoročný hráč Liverpoolu strávil v piatkovom úvodnom dueli kvalifikácie proti Angole (0:0) na ihrisku hodinu. Následne však nevycestoval s tímom do Juby, hlavného mesta Južného Sudánu.
„Trénerský štáb egyptskej reprezentácie na čele s trénerom Hossamom Hassanom sa rozhodol, že Mohamed Salah si v zápase proti Južnému Sudánu oddýchne. Dôvodom je stav ihriska. Uprednostňujeme tento prístup s cieľom chrániť hráča,“ uviedla v stanovisku Egyptská futbalová asociácia (EFA).
Salah sa po deviatich rokoch na Anfielde presunul do Turecka, kde hrá za Trabzonspor. V šiestich ligových dueloch zaznamenal sedem gólov a dve asistencie.
Na reprezentačnú prestávku sa naladil hetrikom do siete Galatasarayu Istanbul.