Hrôzostrašná smrť hráča priamo na ihrisku. Futbalistu zasiahol blesk a na mieste ho zabil

Thajská futbalová asociácia (FAT) na sociálnej sieti oznámila hrôzostrašnú smrť hráča klubu FC Yala Safwana Awaeho. Vyjadrila najhlbšiu úprimnú sústrasť.
Treťoligový futbalista do tímu prestúpil len počas tohto leta, nestihol odohrať ani jeden oficiálny zápas, keďže stále prebieha príprava.
A práve v jednom z prípravných stretnutí došlo k nešťastiu priamo na trávniku - Awaeho zasiahol blesk v provincii Narathiwat v Thajsku, kde sú takéto meteorologické javy bežné.
Zomrel priamo na ihrisku napriek rýchlej pomoci spoluhráčov aj zdravotníkov. Okrem neho sa zranilo aj niekoľko ďalších hráčov.
"Asociácia smúti nad touto stratou a v tomto čase smútku vyjadruje podporu rodine, zúčastneným a klubu," dodala FAT.
VIDEO: Zásah bleskom na zápase v Thajsku
Táto krutá smrť len poukázala na to, aby sa zvážili všetky poveternostné podmienky počas futbalového zápasu a uvažovalo sa o jeho prerušení či úplnom zrušení.