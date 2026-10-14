    Šachtar
    Šachtar
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1. polčas
    Stamford Bridge
    0 - 0
    LIVE
    AEK
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    ONLINE: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    Šachtar Doneck - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Šachtar Doneck - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|14. okt 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Šachtar Doneck - AEK Atény.

    Futbalisti Šachtar Doneck a AEK Atény dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    14.10.2026 o 21:00
    2. kolo
    Doneck
    0:0
    (0:0)
    15' minúta
    Prebiehajúci
    AEK Atény
    Prehľad
    Rozhodca: Kavanagh – Cook, Hussin.
    Prenos
    15
    Hosté převzali držení míče na svoje kopačky a kombinují na soupeřově polovině.
    14
    Luka Jović byl v dobré pozici uvnitř vápna, ale odražený míč nenasměroval v akrobatické pozici na bránu.
    13
    Pro centr Šachtaru za obran soupeře si došel Alberto Brignoli.
    12
    Newerton se opřel do střely z první za hranicí velkého vápna a o velký kus minul tři tyče.
    11
    Roh rozehraný nakrátko, ale následný centr odvrátila obrana AEK.
    10
    importantAlberto Brignoli skvěle vytáhl střelu Alissona z hranice vápna, která mířila k levé tyči! Roh pro domácí.
    9
    Vyčkávací taktika Šachtaru, kdy drží míč ve své moci a nikam nespěchá.
    7
    Šachtar má míč na kopačkách a začíná v klidu odzadu.
    6
    Oleh Očeretko nedosáhl na centr Alissona do vápna. Míč pošle zpátky do hry Alberto Brignoli.
    5
    Newerton zkusil projít do vápna v situaci jeden na jednoho, ale obránce ho zastavil.
    3
    importantPo centru od praporku se na malém vápně dostal nejvýše Harold Moukoudi a hlavičkoval do levé tyče!
    2
    Atény drží míč na kopačkách a kombinují na polovině soupeře.
    1
    Po výkopu AEK hosté hned nakopli dlouhý centr, který si sebral do rukavic Dmytro Riznyk.
    1
    Utkání právě začalo.
    Hráči jsou na hřišti. Domácí nastupují v černo-oranžových dresech, hosté v modrém.
    Úvodní sestavy:

    FK Šachtar Doněck: Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Očeretko – Santana, Pedrinho, M. Gomes, Newerton – Elias.
    Náhradníci: Fesjun – Bruninho, Carvalho, Isaque, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, G. Mendoza, Nazaryna, Traoré, Cukanov.
    Trenér: Arda Turan

    AEK Atény: Brignoli – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Majer, Vitális, Marin, Koita – Zini, Jović.
    Náhradníci: Balamotis – Arriaga, Gaćinović, João Mário, Kairinen, Lykogiannis, Mantalos, Varga, Vida, Zubkov.
    Trenér: Marko Nikolic

    Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin.
    Na londýnském Stamford Bridge se dnes večer střetne FK Šachtar Doněck proti AEK Atény. Jejich poslední vzájemné utkání bylo v roce 2023 a skončilo jasným vítězstvím řeckého celku 5:0.

    První zápas Šachtaru v Lize mistrů znamenal remízu v Eindhovenu proti tamnímu PSV 1:1. Za Ukrajince skóroval Gleiker Mendoza, který do Šachtaru přišel letos v létě. V ukrajinské Premier League je Šachtar jasným lídrem tabulky. Z osmi zápasů zatím prohráli pouze jeden, zbytek výhry. Pět TOP střelců Šachtaru jsou Brazilci, kteří zaujímají téměř polovinu celého kádru.

    AEK v úvodním zápase LM porazilo LASK 1:0 na domácí půdě. Jedinou branku vstřelil Razvan Marin. V řecké Super League jsou Řekové druzí se ztrátou jednoho bodu na první Panathinaikos. Mají na kontě čtyři výhry a dvě remízy. Tabulku střelců domácí soutěže zatím jasně vedou dva hráči AEK – Luka Jovič a Barnabas Varga, kteří se trefili čtyřikrát.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 14. október 2026

    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Feyenoord
    Feyenoord
    3 - 2
    Como
    Como
    Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
    14.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    LASK
    LASK
    3 - 6
    Liverpool
    Liverpool
    Oberösterreich Arena | Linz
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Manchester City
    Manchester City
    0 - 0
    PSG
    PSG
    Etihad Stadium | Manchester
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    0 - 0
    Real Madrid
    Real Madrid
    Stadio Olimpico | Rím
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Aston Villa
    Aston Villa
    1 - 0
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Villa Park | Birmingham
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Betis
    Betis
    0 - 0
    Porto
    Porto
    Stadium La Cartuja | Sevilla
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    0 - 0
    Dortmund
    Dortmund
    Aspmyra | Bodø
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Šachtar
    Šachtar
    0 - 0
    AEK
    AEK
    Stamford Bridge | London
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 0
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    3
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    4
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    5
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    6
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    7
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    8
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    11
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    12
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    14
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    15
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    23
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Na snímke stav trávnika na štadióne Tehelné pole.
    Touré prekvapil jedným menom, hostia vynechali strelca hetriku. Zostavy zápasu Slovan - Stuttgart
    dnes 19:56
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)