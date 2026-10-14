ONLINE: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Šachtar Doneck a AEK Atény dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Šachtar Doneck - AEK Atény dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
14.10.2026 o 21:00
2. kolo
Doneck
0:0
(0:0)
15' minúta
Prebiehajúci
AEK Atény
Prehľad
Rozhodca: Kavanagh – Cook, Hussin.
Prenos
15
Hosté převzali držení míče na svoje kopačky a kombinují na soupeřově polovině.
14
Luka Jović byl v dobré pozici uvnitř vápna, ale odražený míč nenasměroval v akrobatické pozici na bránu.
13
Pro centr Šachtaru za obran soupeře si došel Alberto Brignoli.
12
Newerton se opřel do střely z první za hranicí velkého vápna a o velký kus minul tři tyče.
11
Roh rozehraný nakrátko, ale následný centr odvrátila obrana AEK.
10
Alberto Brignoli skvěle vytáhl střelu Alissona z hranice vápna, která mířila k levé tyči! Roh pro domácí.
9
Vyčkávací taktika Šachtaru, kdy drží míč ve své moci a nikam nespěchá.
7
Šachtar má míč na kopačkách a začíná v klidu odzadu.
6
Oleh Očeretko nedosáhl na centr Alissona do vápna. Míč pošle zpátky do hry Alberto Brignoli.
5
Newerton zkusil projít do vápna v situaci jeden na jednoho, ale obránce ho zastavil.
3
Po centru od praporku se na malém vápně dostal nejvýše Harold Moukoudi a hlavičkoval do levé tyče!
2
Atény drží míč na kopačkách a kombinují na polovině soupeře.
1
Po výkopu AEK hosté hned nakopli dlouhý centr, který si sebral do rukavic Dmytro Riznyk.
1
Utkání právě začalo.
Hráči jsou na hřišti. Domácí nastupují v černo-oranžových dresech, hosté v modrém.
Úvodní sestavy:
FK Šachtar Doněck: Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Očeretko – Santana, Pedrinho, M. Gomes, Newerton – Elias.
Náhradníci: Fesjun – Bruninho, Carvalho, Isaque, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, G. Mendoza, Nazaryna, Traoré, Cukanov.
Trenér: Arda Turan
AEK Atény: Brignoli – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Majer, Vitális, Marin, Koita – Zini, Jović.
Náhradníci: Balamotis – Arriaga, Gaćinović, João Mário, Kairinen, Lykogiannis, Mantalos, Varga, Vida, Zubkov.
Trenér: Marko Nikolic
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin.
FK Šachtar Doněck: Riznyk – Tobías, Bondar, Matvijenko (C), P. Henrique – Očeretko – Santana, Pedrinho, M. Gomes, Newerton – Elias.
Náhradníci: Fesjun – Bruninho, Carvalho, Isaque, Karavajev, Kryskiv, Meirelles, Ferreira, G. Mendoza, Nazaryna, Traoré, Cukanov.
Trenér: Arda Turan
AEK Atény: Brignoli – Rota, Moukoudi (C), Relvas, Pilios – Majer, Vitális, Marin, Koita – Zini, Jović.
Náhradníci: Balamotis – Arriaga, Gaćinović, João Mário, Kairinen, Lykogiannis, Mantalos, Varga, Vida, Zubkov.
Trenér: Marko Nikolic
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin.
Na londýnském Stamford Bridge se dnes večer střetne FK Šachtar Doněck proti AEK Atény. Jejich poslední vzájemné utkání bylo v roce 2023 a skončilo jasným vítězstvím řeckého celku 5:0.
První zápas Šachtaru v Lize mistrů znamenal remízu v Eindhovenu proti tamnímu PSV 1:1. Za Ukrajince skóroval Gleiker Mendoza, který do Šachtaru přišel letos v létě. V ukrajinské Premier League je Šachtar jasným lídrem tabulky. Z osmi zápasů zatím prohráli pouze jeden, zbytek výhry. Pět TOP střelců Šachtaru jsou Brazilci, kteří zaujímají téměř polovinu celého kádru.
AEK v úvodním zápase LM porazilo LASK 1:0 na domácí půdě. Jedinou branku vstřelil Razvan Marin. V řecké Super League jsou Řekové druzí se ztrátou jednoho bodu na první Panathinaikos. Mají na kontě čtyři výhry a dvě remízy. Tabulku střelců domácí soutěže zatím jasně vedou dva hráči AEK – Luka Jovič a Barnabas Varga, kteří se trefili čtyřikrát.
První zápas Šachtaru v Lize mistrů znamenal remízu v Eindhovenu proti tamnímu PSV 1:1. Za Ukrajince skóroval Gleiker Mendoza, který do Šachtaru přišel letos v létě. V ukrajinské Premier League je Šachtar jasným lídrem tabulky. Z osmi zápasů zatím prohráli pouze jeden, zbytek výhry. Pět TOP střelců Šachtaru jsou Brazilci, kteří zaujímají téměř polovinu celého kádru.
AEK v úvodním zápase LM porazilo LASK 1:0 na domácí půdě. Jedinou branku vstřelil Razvan Marin. V řecké Super League jsou Řekové druzí se ztrátou jednoho bodu na první Panathinaikos. Mají na kontě čtyři výhry a dvě remízy. Tabulku střelců domácí soutěže zatím jasně vedou dva hráči AEK – Luka Jovič a Barnabas Varga, kteří se trefili čtyřikrát.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 14. október 2026
14.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 18:45
Feyenoord
3 - 2
Como
Rotterdam (Stadion De Kuip) | Rotterdam
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
LASK
3 - 6
Liverpool
Oberösterreich Arena | Linz
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Manchester City
0 - 0
PSG
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
AS Rím
0 - 0
Real Madrid
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Aston Villa
1 - 0
Fenerbahce
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Betis
0 - 0
Porto
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Bodo Glimt
0 - 0
Dortmund
Aspmyra | Bodø
| Ligová fáza | 2. kolo
14.10. 21:00
Šachtar
0 - 0
AEK
Stamford Bridge | London
| Ligová fáza | 2. kolo
Slovan Bratislava
0 - 0
Stuttgart
Tehelné pole | Bratislava
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
2
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
3
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
4
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
5
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
6
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
7
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
8
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
9
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
10
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
11
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
12
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
13
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
14
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
15
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
16
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
17
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
18
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
21
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
23
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
24
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
25
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
29
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
30
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
34
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body