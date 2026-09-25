Prvá trénerka mužského tímu v Nemecku bola prepustená. Vedenie reagovalo na zlý štart do sezóny

Nemecký futbalový treťoligista FC Ingolstadt prepustil trénerku Sabrinu Wittmannovú, ktorá sa v máji 2024 stala prvou ženou na čele profesionálneho mužského tímu v Nemecku.
Vedenie klubu reagovalo na nevydarený vstup do sezóny, po siedmich kolách patrí Ingolstadtu až 13. miesto a prehral tri z predchádzajúcich štyroch ligových stretnutí.
Tridsaťpäťročná Wittmannová prevzala mužstvo najskôr dočasne a v úvodných štyroch dueloch pod jej vedením Ingolstadt neprehral. Následne dostala post hlavnej trénerky natrvalo.
„Veľmi rada by som pokračovala a ďalej pracovala s tímom plným výnimočných osobností. Žiaľ, dôvera potrebná na to už nie je a klub sa rozhodol pre iné riešenie,“ citovala Wittmannovú agentúra AP. V Ingolstadte pôsobila v rôznych trénerských funkciách od roku 2009.
Klub už v piatok oznámil aj meno jej nástupcu. Tím povedie 58-ročný Achim Beierlorzer, ktorý v minulosti trénoval 1. FC Kolín, 1. FSV Mainz 05, RB Lipsko či Jahn Regensburg.
„Podarilo sa nám získať trénera, ktorého herná filozofia veľmi dobre zodpovedá našej predstave aktívneho futbalu vo vysokej intenzite,“ uviedol športový riaditeľ Harald Gärtner podľa agentúry DPA.
Wittmannová sa zapísala do histórie nemeckého futbalu ako prvá žena, ktorá viedla profesionálny mužský tím.
Počas jej pôsobenia sa ďalšie prvenstvo podarilo Marie-Louise Etaovej, ktorá v minulej sezóne dočasne viedla Union Berlín a stala sa prvou ženou na lavičke mužstva v jednej z piatich elitných európskych líg.