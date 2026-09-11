Rekord Ligy majstrov padol na Old Trafforde. Nováčik nastúpil s unikátnou jedenástkou

Futbalisti azerbajdžanského FK Sabah síce pri premiére v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali vo štvrtok na pôde Manchestru United 0:4, napriek tomu sa zapísali do histórie súťaže.
Ako prvý tím v dejinách LM nastúpili so základnou jedenástkou, v ktorej mal každý hráč inú národnosť.
Tréner Valdas Dambrauskas poslal na ihrisko hráčov z jedenástich rôznych krajín. Brankár Stas Pokatilov je z Kazachstanu, Akim Zedadka reprezentuje Alžírsko, Rahman Dašdamirov zasa Azerbajdžan, Aden McCarthy je z Juhoafrickej republiky a Tymoteusz Puchacz z Poľska.
Stred poľa a útok doplnili Umarali Rachmonaliev z Uzbekistanu, Chorvát Ivan Lepinjica, Jamajčan Kaheem Parris, Srb Veljko Simič, Nigérijčan Christian Nwachukwu a reprezentant Rwandy Joy-Lance Mickels.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Sabah
Ešte nezvyčajnejšie vyznieva pohľad na obe základné zostavy. Dvadsaťdva hráčov, ktorí vybehli na trávnik Old Traffordu od začiatku, zastupovalo až 21 rôznych národností.
Doterajším rekordom bolo číslo 19. Jedinou krajinou s dvoma zástupcami bolo Belgicko - v drese Manchestru United nastúpili brankár Senne Lammens a stredopoliar Youri Tielemans.
Zvyšných deväť hráčov anglického tímu malo každý inú národnosť a žiadna z nich sa neopakovala v zostave Sabahu. Na kurióznu štatistiku upozornilo španielske rádio Cadena SER.
Pre Sabah pritom išlo o ďalší historický míľnik v mimoriadne krátkej existencii klubu. Vznikol 8. septembra 2017 a UEFA ho označila za najmladší klub, ktorý sa kedy prebojoval do skupinovej alebo ligovej fázy Ligy majstrov.
Medzi európsku elitu sa dostal teda iba deväť rokov po svojom založení. V uplynulej sezóne získal prvý majstrovský titul v Azerbajdžane a zároveň obhájil triumf v národnom pohári.
Výsledkovo však bola premiéra medzi európskou elitou jednoznačná. Manchester United zvíťazil 4:0 po góloch Matheusa Cunhu, Bruna Fernandesa, Benjamina Šeška a Lisandra Martineza.
Sabah tak odišiel z Old Traffordu bez bodu, no s rekordom, aký doteraz Liga majstrov ešte nezažila.