    Manchester United
    Manchester United
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    4 - 0
    3:0
    Sabah
    Sabah

    Rekord Ligy majstrov padol na Old Trafforde. Nováčik nastúpil s unikátnou jedenástkou

    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah.
    Fotogaléria (13)
    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. sep 2026 o 12:07
    ShareTweet0

    Každý hráč mal inú národnosť.

    Futbalisti azerbajdžanského FK Sabah síce pri premiére v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali vo štvrtok na pôde Manchestru United 0:4, napriek tomu sa zapísali do histórie súťaže.

    Ako prvý tím v dejinách LM nastúpili so základnou jedenástkou, v ktorej mal každý hráč inú národnosť.

    Tréner Valdas Dambrauskas poslal na ihrisko hráčov z jedenástich rôznych krajín. Brankár Stas Pokatilov je z Kazachstanu, Akim Zedadka reprezentuje Alžírsko, Rahman Dašdamirov zasa Azerbajdžan, Aden McCarthy je z Juhoafrickej republiky a Tymoteusz Puchacz z Poľska.

    Stred poľa a útok doplnili Umarali Rachmonaliev z Uzbekistanu, Chorvát Ivan Lepinjica, Jamajčan Kaheem Parris, Srb Veljko Simič, Nigérijčan Christian Nwachukwu a reprezentant Rwandy Joy-Lance Mickels.

    VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Sabah

    Ešte nezvyčajnejšie vyznieva pohľad na obe základné zostavy. Dvadsaťdva hráčov, ktorí vybehli na trávnik Old Traffordu od začiatku, zastupovalo až 21 rôznych národností.

    Doterajším rekordom bolo číslo 19. Jedinou krajinou s dvoma zástupcami bolo Belgicko - v drese Manchestru United nastúpili brankár Senne Lammens a stredopoliar Youri Tielemans.

    Zvyšných deväť hráčov anglického tímu malo každý inú národnosť a žiadna z nich sa neopakovala v zostave Sabahu. Na kurióznu štatistiku upozornilo španielske rádio Cadena SER.

    Pre Sabah pritom išlo o ďalší historický míľnik v mimoriadne krátkej existencii klubu. Vznikol 8. septembra 2017 a UEFA ho označila za najmladší klub, ktorý sa kedy prebojoval do skupinovej alebo ligovej fázy Ligy majstrov.

    Fotogaléria zo zápasu Manchester United - Sabah FK v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha shoots on goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Matheus Cunha and Sabah's Umarali Rakhmonaliev challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    Manchester United's Bruno Fernandes, right, celebrates after scoring his side's second goal with Youri Tielemans during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
    13 fotografií
    Manchester United's head coach Michael Carrick arrives for the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's Kaheem Parris and Manchester United's Lisandro Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov, left, during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha celebrates after he scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Matheus Cunha scores the opening goal against Sabah's goalkeeper Stas Pokatilov during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Manchester United's Patrick Dorgu and Sabah's Kaheem Parris challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)Sabah's players warm up ahead of the Champions League opening phase soccer match between Manchester United and Sabah FK in Manchester, England, Thursday, Sept. 10, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

    Medzi európsku elitu sa dostal teda iba deväť rokov po svojom založení. V uplynulej sezóne získal prvý majstrovský titul v Azerbajdžane a zároveň obhájil triumf v národnom pohári.

    Výsledkovo však bola premiéra medzi európskou elitou jednoznačná. Manchester United zvíťazil 4:0 po góloch Matheusa Cunhu, Bruna Fernandesa, Benjamina Šeška a Lisandra Martineza.

    Sabah tak odišiel z Old Traffordu bez bodu, no s rekordom, aký doteraz Liga majstrov ešte nezažila.

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah.
    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah.
    Rekord Ligy majstrov padol na Old Trafforde. Nováčik nastúpil s unikátnou jedenástkou
    dnes 12:07
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah.
    Momentka zo zápasu Manchester United - Sabah.
    Rekord Ligy majstrov padol na Old Trafforde. Nováčik nastúpil s unikátnou jedenástkou
    dnes 12:07
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Rekord Ligy majstrov padol na Old Trafforde. Nováčik nastúpil s unikátnou jedenástkou