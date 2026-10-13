Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsider

Futbalisti Slavie Praha nedokázali ukončiť 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov.
V utorkovom dueli 2. kola prehrali na ihrisku azerbajdžanského tímu Sabah Baku 0:2.
Naďalej tak platí, že posledné víťazstvo v tejto časti súťaže zaznamenala Slavia ešte v septembri 2007. Sabah získal v druhom zápase medzi európskou elitou svoje prvé body.
Slovenský reprezentant Ivan Schranz chýbal na zápasovej súpiske Slavie pre zdravotné problémy.
„Zošívaní“ si síce vytvorili šance na to, aby túto nepriaznivú sériu prelomili, no zakaždým zlyhali v koncovke.
Vyložené šance spálili Tomáš Chorý a aj Lukáš Provod, za domácich sa naopak v druhom polčase presadili Kaheem Parris a Joy-Lance Mickels.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabah - Slavia
V ére trénera Jindřicha Trpišovského hrá Slavia v najprestížnejšej klubovej súťaži tretíkrát. Z víťazstva v skupine (v ligovej fáze) sa v 16 zápasoch pod jeho vedením netešila ani raz.
Naposledy sa jej to podarilo pri debute v LM pred 19 rokmi, keď zdolala v Prahe Steauu Bukurešť.
Český tím však potom nedokázal bodovať naplno a spolu tak čaká na triumf už 21 zápasov (7 remíz a 14 prehier).
Azerbajdžanský klub vznikol v roku 2017 a jeho káder má spomedzi všetkých účastníkov LM suverénne najnižšiu hodnotu.
V ďalšom utorkovom stretnutí chceli Racing Lens a aj Sporting Lisabon nadviazať na výhry z úvodného kola. Podarilo sa to portugalskému mužstvu po víťazstve 2:0.
Skóre zápasu otvoril Kolumbijčan Luis Suarez a stal sa historicky najlepším strelcom Sportingu v LM.
Na konte má o jeden presný zásah viac ako šesťgóloví Viktor Gyökeres, Francisco Trincao a jedna z najväčších osobností klubu Liedson.
Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:
Sabah Baku - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Góly: 49. Parris, 88. Mickels
Racing Lens - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
Góly: 22. Suárez (Simões), 75. Doumbia (Andersen)