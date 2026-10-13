    Sabah
    Sabah
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    :
    LIVE
    Slavia
    Slavia
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
    Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsider
    Inter Miláno - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Inter Miláno - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Atlético Madrid - Manchester United: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Atlético Madrid - Manchester United dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Arsenal FC - Lille OSC: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Arsenal FC - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Galatasaray Istanbul - FC Barcelona: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Galatasaray Istanbul - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Villarreal CF - SSC Neapol: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    ONLINE: Villarreal CF - SSC Neapol dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)
    Lipsko - EindhovenViking - BayernSúvisiace

    Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsider

    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. okt 2026 o 20:39
    ShareTweet0

    Český majster si nepripísal body ani v druhom vystúpení v Lige majstrov.

    Futbalisti Slavie Praha nedokázali ukončiť 19-ročné čakanie na výhru v hlavnej fáze Ligy majstrov.

    V utorkovom dueli 2. kola prehrali na ihrisku azerbajdžanského tímu Sabah Baku 0:2.

    Naďalej tak platí, že posledné víťazstvo v tejto časti súťaže zaznamenala Slavia ešte v septembri 2007. Sabah získal v druhom zápase medzi európskou elitou svoje prvé body.

    Slovenský reprezentant Ivan Schranz chýbal na zápasovej súpiske Slavie pre zdravotné problémy.

    „Zošívaní“ si síce vytvorili šance na to, aby túto nepriaznivú sériu prelomili, no zakaždým zlyhali v koncovke.

    Vyložené šance spálili Tomáš Chorý a aj Lukáš Provod, za domácich sa naopak v druhom polčase presadili Kaheem Parris a Joy-Lance Mickels.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabah - Slavia

    V ére trénera Jindřicha Trpišovského hrá Slavia v najprestížnejšej klubovej súťaži tretíkrát. Z víťazstva v skupine (v ligovej fáze) sa v 16 zápasoch pod jeho vedením netešila ani raz.

    Naposledy sa jej to podarilo pri debute v LM pred 19 rokmi, keď zdolala v Prahe Steauu Bukurešť.

    Český tím však potom nedokázal bodovať naplno a spolu tak čaká na triumf už 21 zápasov (7 remíz a 14 prehier).

    Azerbajdžanský klub vznikol v roku 2017 a jeho káder má spomedzi všetkých účastníkov LM suverénne najnižšiu hodnotu.

    V ďalšom utorkovom stretnutí chceli Racing Lens a aj Sporting Lisabon nadviazať na výhry z úvodného kola. Podarilo sa to portugalskému mužstvu po víťazstve 2:0.

    Skóre zápasu otvoril Kolumbijčan Luis Suarez a stal sa historicky najlepším strelcom Sportingu v LM.

    Na konte má o jeden presný zásah viac ako šesťgóloví Viktor Gyökeres, Francisco Trincao a jedna z najväčších osobností klubu Liedson.

    Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:

    Sabah Baku - Slavia Praha 2:0 (0:0)

    Góly: 49. Parris, 88. Mickels

    Racing Lens - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)

    Góly: 22. Suárez (Simões), 75. Doumbia (Andersen)

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
    Fotka zo zápasu Sabah - Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Nekonečné čakanie Slavie pokračuje, Baku oslavuje historický triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - SK Slavia Praha.
    dnes 15:45
    Futbalisti Lisabonu sa radujú z gólu proti RC Lens.
    dnes 15:45
    Liga majstrov: Lens na výhru proti Slavii nenadviazalo, Sporting zostáva stopercentnýPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RC Lens - Sporting Lisabon.
    dnes 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Tréner PSG Luis Enrique.
    Tréner PSG Luis Enrique.
    Enrique dúfa, že Manchester City nepríde spätne o žiadne tituly: Zaslúži si všetky trofeje
    dnes 21:39
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsider