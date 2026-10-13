ONLINE: Sabah FK - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Sabah FK a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Sabah FK - SK Slavia Praha dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 18:45
2. kolo
Sabah
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Sabah FK a SK Slavia Praha.
Domáci futbalisti sa museli prekúsať do hlavnej fázy Ligy majstrov mimoriadne náročnou kvalifikáciou. Skupinová fáza je pre nich veľký úspech. Hneď v prvom zápase cestovali futbalisti Sabah Baku do Manchestru na Old Trafford. Proti United neodohrali zlý zápas, ale napokon prehrali jasne 0:4.
Zverenci Jindřicha Trpišovského mali ako majster Česka účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov istú. V prvom zápase vyzvali na domácom trávniku Racing Lens. Slavia viedla ešte tesne pred koncom 2:1, ale napokon prehrala 2:3. Hostia sú síce dnes favoritom, ale na horúcej pôde to budú mať mimoriadne náročné. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Domáci futbalisti sa museli prekúsať do hlavnej fázy Ligy majstrov mimoriadne náročnou kvalifikáciou. Skupinová fáza je pre nich veľký úspech. Hneď v prvom zápase cestovali futbalisti Sabah Baku do Manchestru na Old Trafford. Proti United neodohrali zlý zápas, ale napokon prehrali jasne 0:4.
Zverenci Jindřicha Trpišovského mali ako majster Česka účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov istú. V prvom zápase vyzvali na domácom trávniku Racing Lens. Slavia viedla ešte tesne pred koncom 2:1, ale napokon prehrala 2:3. Hostia sú síce dnes favoritom, ale na horúcej pôde to budú mať mimoriadne náročné. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Lens
vs.
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Sabah
vs.
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Inter Miláno
vs.
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
vs.
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
vs.
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
vs.
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
vs.
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
vs.
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
Viking
vs.
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body