ONLINE: Sabah FK - Borussia Dortmund dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Sabah FK a Borussia Dortmund dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Sabah FK - Borussia Dortmund dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
20.10.2026 o 18:45
3. kolo
Sabah
1:2
(1:1, 0:1)
81' minúta
Prebiehajúci
Dortmund
Prehľad
Góly: 39. McCarthy (Puchacz) – 10. Guirassy (Nmecha), 53. Guirassy (Veerman). ŽK: 22. Solvet (SBB), 49. Lepinjica (SBB), 57. McCarthy (SBB). Rozhodca: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP).
Prenos
81
Střídání v týmu Sabah FK:
ze hřiště odchází Umarali Rachmonalijev, přichází Abdulah Chajbulajev,
ze hřiště odchází Joy-Lance Mickels, přichází Christian Nwachukwu.
ze hřiště odchází Umarali Rachmonalijev, přichází Abdulah Chajbulajev,
ze hřiště odchází Joy-Lance Mickels, přichází Christian Nwachukwu.
81
Z rohového kopu favorit nic nevytěžil.
80
Vzápětí rychlou akci Dortmundu zakončoval po Silvově přiťuknutí Sabitzer, kterému skočil do střely z úhlu Puchacz a přizvedl ji nad břevno.
79
Hosté si docela koledují, teď měli štěstí, že se odražený míč od Gadoua po Mickelsově průniku levou stranou zamotal dorážejícímu Simićovi mezi nohy a nejlepší střelec Sabahu nezakončil dostatečně důrazně.
78
Antonova malá domů byla poměrně pomalá a Mbina si věřil, že míč doběhne, byl u něj však později než vybíhající brankář Kobel.
77
Střídání v týmu Borussia Dortmund:
ze hřiště odchází Daniel Svensson, přichází Maximilian Beier.
ze hřiště odchází Daniel Svensson, přichází Maximilian Beier.
75
Orphé Mbina si naběhl na dlouhý pas Ivana Lepinjici za obranu a se zpracovaným míčem na hrudi uháněl sám na dortmundskou bránu, jenže velkou příležitost na vyrovnání zazdil zakončením vedle bližší tyče.
73
Čerstvý Bellingham našel úplně volného Fábia Silvu, který z ideálního místa jen otřel střelu z mírného úhlu o boční síť.
72
Střídání v týmu Borussia Dortmund:
ze hřiště odchází Carney Chukwuemeka, přichází Marcel Sabitzer,
ze hřiště odchází Felix Nmecha, přichází Jobe Bellingham,
ze hřiště odchází Rámí Bensebajní, přichází Joane Gadou.
ze hřiště odchází Carney Chukwuemeka, přichází Marcel Sabitzer,
ze hřiště odchází Felix Nmecha, přichází Jobe Bellingham,
ze hřiště odchází Rámí Bensebajní, přichází Joane Gadou.
70
Do dobré střelecké pozice se dostal po Chukwumuekově přihrávce Guirassy, z penaltové značky však nastřelil jen posledního bránícího hráče Sabahu.
69
Isajev napadal nedovoleně Chukwumueku.
66
Simićovu zblokovanou střelu na druhé straně chtěl dorážet právě příchozí Mbina, jenže i on byl chycen do ofsajdové pasti.
65
Střídání v týmu Sabah FK:
ze hřiště odchází Kaheem Parris, přichází Orphé Mbina,
ze hřiště odchází Du Queiroz, přichází Alexej Isajev.
ze hřiště odchází Kaheem Parris, přichází Orphé Mbina,
ze hřiště odchází Du Queiroz, přichází Alexej Isajev.
65
Nico Schlotterbeck z bezprostřední blízkosti hlavičkoval nad břevno po prudkém centru Daniela Svenssona.
63
Po Nmechově přihrávce to zkusil Veerman z podobné vzdálenosti, střelu po zemi si Pokatilov vychutnal.
62
Lepinjica sklepl dlouhý míč pod sebe Mickelsovi, který se prezentoval pěknou střelou z 25 metrů, která u pravé tyče skočila, ale Kobel ji chytá s jistotou.
59
Na druhé straně je v ofsajdu zase Mickels, který je zralý na proškolení v pravidlech.
59
Vzrušení při šanci Borussie bylo zbytečné, Silva už před přihrávkou Guirassymu přebíral míč v metrovém ofsajdu.
58
Střelecky aktivní Bensebajní si stále neseřídil mušku a opět pálí řeklo by se na tribunu, kdyby nebyla na rozlehlém stadiónu tak daleko od hřiště.
57
Aden McCarthy (Sabah) ve vzdušném souboji nakopl Silvu a dostává žlutou kartu.
56
Bensebajního přihrávku sklepl Nmecha na Guirassyho, který technickou střelou k levé tyči protáhl Pokatilova.
55
Borussia vybojovala další roh, který však Veerman na rozdíl od nedávné krásné asistence naprosto zazdil centrem do zámezí.
53
Dortmund právě vstřelil branku!
SERHOU GUIRASSY si naběhl za obranu na krásně načechraný nákop Joeye Veermana a rovnou z voleje podruhé v zápase propálil bezmocného Pokatilova.
SERHOU GUIRASSY si naběhl za obranu na krásně načechraný nákop Joeye Veermana a rovnou z voleje podruhé v zápase propálil bezmocného Pokatilova.
50
Bensebajní pálí zpoza šestnáctky také nad břevno.
50
Trestný kop v podobě proklatě krátkého rohu půl kroku od velkého vápna hosté zazdili, Schlotterbeck sklepával centrovaný míč hlavou před bránu, kde ho po odskoku zachytává Pokatilov.
49
Ivan Lepinjica (Sabah) dostává žlutou kartu za faul na samé hranici šestnáctky.
48
Již potřetí v zápase si nepohlídal ofsajd domácí útočník Mickels.
46
Vestfálský celek se vrhl po výkopu do útočení, Ryersonova rána z velkého vápna však letí vysoko nad.
46
Začal druhý poločas.
Obrovskou převahu z úvodu zápasu vyjádřila favorizovaná Borussia v Ázerbájdžánu jen jedním gólem Guirassyho z dorážky Nmechovy střely. Domácí McCarthy pak po přímém kopu překvapivě hlavou vyrovnal a Sabah drží s Dortmundem překvapivě po prvním poločase výsledek 1:1.
45+1
První poločas skončil.
45+1
Všudypřítomný Umarali Rachmonalijev v domácím vápně čistě vypíchl míč pronikajícímu Chukwumuekovi.
45
Puchacz přetáhl centr na Lepinjicu, jehož hlavičku před bránu si pohlídal Kobel.
44
Kaheem Parris vypálil z pokutoého oblouku doprostřed brány, ale rána byla tak prudká, že švýcarský reprezentační brankář Kobel jen s potížemi vyráží před sebe a Veerman poté raději zakopává na roh.
43
Sabah se dostal znovu k míči, jenže Joy-Lance Mickels je zase přistižen v ofsajdu.
43
Umarali Rachmonalijev však nachází z rohového kopu jen prvního bránícího hráče ve žlutém.
42
Domácí však zachytili opakovaný roh a Mickels okamžitě vyrazil do rychlého protiútoku, ve kterém pokračoval Rachmonalijev a zakončoval Veljko Simić střelou z úhlu, vyraženou brankářem Kobelem pro změnu na roh pro Sabah.
41
Centrovaný míč se odráží od Puchacze a Borussia si roh přestěhuje na levou stranu.
40
Hned po výkopu se hosté vrhli do útočení a Rachmonalijev zasahuje odkopem na roh.
39
Sabah právě vstřelil branku!
V Baku je senzačně vyrovnáno! ADEN MCCARTHY si ve skrumáži v malém pokutovém území našel skvěle zakroucený krátký roh Tymoteusze Puchacze a hlavičkou zblízka rozvlnil síť v dortmundské bráně..
V Baku je senzačně vyrovnáno! ADEN MCCARTHY si ve skrumáži v malém pokutovém území našel skvěle zakroucený krátký roh Tymoteusze Puchacze a hlavičkou zblízka rozvlnil síť v dortmundské bráně..
38
Svensson byl o zlomek vteřiny později v souboji se Zedadkou a jeho postavenou stěnu do cesty vyhodnotil rozhodčí Alberola jako faul.
37
Tentokrát z rohu přišlo zakončení, Serhou Guirassy však hlavičkoval výrazně nad.
37
Chukwumuekův výpad zastavuje skluzem za cenu rohu domácí Lepinjica.
35
Přímo z rohu se hosté neprosadili, Rámí Bensebajní pak z druhé vlny pálí křížem nad břevno.
34
Solveta při vyvážení míče čistě zastavuje Bensebajní a posílá dopředu Svenssona, jehož přetažený centr poměrně zbytečně odkopává nikým neatakovaný Puchacz na roh.
31
Sabah převzal na chvíli taktovku, Paris si však pomohl útočným faulem.
30
Solvet tentokrát ubránil Nmechu čistě a domácí rozehráli postupný protiútok, jenže Mickels si nepohlídal ofsajd a radost z jeho gólu je tedy předčasná.
27
Chukwumuekovi nevyšlo prostrčení na Guirassyho, míč se ale vrátil na jeho kopačku a předal ho Nmechovi, který to zkoušel placírkou technicky a o půl metru přestřelil domácí bránu.
26
Du Queiroz prostrčil míč do uličky Rachmonalijevovi, kterému nevyšla finální přihrávka.
25
Také domácí pěkně zakombinovali, Kobel ve skoku vyrážel před sebe Zedadkův centr a Rachmonalijev neprostřelil hradbu těl před brankářem.
23
Joey Veerman nádherně zakroutil přímý kop z 18 metrů kolem zdi k levé tyči, kam Stas Pokatilov skočil a míč vytěsnil hřbetem ruky do trávníku pod sebe. Poté vytasil brankář Sabahu ještě skvělý zákrok vytrčenou nohou proti Guirassyho dorážce zblízka.
22
Steve Solvet (Sabah) dostává žlutou kartu za faul těsně před velkým vápnem.
20
Kazachstán – Alžírsko, Guadeloupe, Jižní Afrika, Polsko – Uzbekistán, Chorvatsko – Jamajka, Brazílie, Srbsko – Rwanda. I tak bychom mohli zapsat sestavu Sabahu. Ani jeden domácí hráč není v sestavě 11 různých národností zdejší cizinecké legie.
Pro pořádek, Borussia je na tom jen o chlup lépe, na trávníku má dva rodilé Němce a také hráče z devíti dalších zemí.
Pro pořádek, Borussia je na tom jen o chlup lépe, na trávníku má dva rodilé Němce a také hráče z devíti dalších zemí.
19
Hosté odvracejí první roh Sabahu a vrácený míč směřuje do zámezí, pomezní signalizuje, že další Simićův centr již přišel celým objemem mimo hrací plochu.
19
Kaheem Parris se prosadil přes Bensebajního, jeho zpětný centr pak na dlouhou nohu odvrací na roh Nico Schlotterbeck.
18
O první střelu ázerbájdžánského mistra se postaral ze střední vzdálenosti Ivan Lepinjica. Jeho pokus letí výrazně nad břevno.
17
Jenže Veerman zakroutil i druhý roh jen do Pokatilovovy náruče.
17
Z následného přímého kopu se exekuce stěhuje po Mickelsově teči k rohovému praporku.
16
Umarali Rachmonalijev bolestivě podrazil Chukwumueku. Hosté si mezitím oddechli, Bensebajní se prozatím vrátil na hřiště a marodku Borussie nerozšíří.
13
Borussia je zatím v deseti, domácí Puchacz však na levém křídle nedosáhl na prudký křížný pas a hosté vhazují.
12
Bez cizího zavinění špatně došlápl Rámí Bensebajní a okamžitě se zhroutil v bolesti na trávník. Rozhodčí povolává na hřiště zdravotníky z dortmundské lavičky.
10
Dortmund právě vstřelil branku!
Z nádherné akce střílí německý klub vedoucí gól, který už pár minut visel na vlásku. Ryerson uvolnil na pravém křídle Chukwumueku, který si hezky patičkou narazil se Silvou a nabil na velké vápno Nmechovi. Jeho tvrdou ránu ještě Pokatilov vyrazil před sebe, ale dorážku již umístil zblízka za jeho záda SERHOU GUIRASSY.
Z nádherné akce střílí německý klub vedoucí gól, který už pár minut visel na vlásku. Ryerson uvolnil na pravém křídle Chukwumueku, který si hezky patičkou narazil se Silvou a nabil na velké vápno Nmechovi. Jeho tvrdou ránu ještě Pokatilov vyrazil před sebe, ale dorážku již umístil zblízka za jeho záda SERHOU GUIRASSY.
9
Guirassyho rána z dobré pozice z 10 metrů proletěla kolem domácí šibenice.
7
Tymoteusz Puchacz nachází Veljka Simiće v těsném ofsajdu.
7
Obrana Sabahu vyloženě hoří, Carney Chukwuemeka našel kolmicí do náběhu Guirassyho, jenže ten zakončuje nájezd ranou z plného běhu nad břevno.
6
Po Svenssonově výpadu tentokrát Silva pádí jen doprostřed brány do náruče kazašského brankáře Sabahu.
5
Serhou Guirassy vysunul Fábia Silvu, který se až příliš snadno prosadil jeden na jednoho a zakončoval sám proti Stasu Pokatilovovi, který jeho tutovku skokem po levici zmařil.
4
Kaheem Parris si při nebezpečně vyhlížejícím protiútoku Sabahu příliš předkopl míč, který tak nakonec zalehává brankář Gregor Kobel.
3
Ryersonův centr vyboxoval Stas Pokatilov do bezpečí.
2
Silva si narazil na levém křídle a vybojoval odrazem o Solveta rohový kop pro hosty.
Domácí hrají v černých dresech, hosté celí ve žlutém.
1
Utkání právě začalo.
Úvodní sestavy:
Sabah FK: Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Lepinjica, Rachmonalijev – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Náhradníci: Ramazanov, Mirzammadov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Mutallimov, Alijev, Isajev, Almeida, Severina, Fernandes, Mbina.
Trenér: Dambrauskas
Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Veerman, Chukwuemeka, Svensson – Nmecha, Silva – Guirassy.
Náhradníci: Drewes, Meyer – Bellingham, Gadou, Sabitzer, Nwaneri, Beier, Mané, Inácio, Albert, Reggiani, dos Santos.
Trenér: Kovač
Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP).
Sabah FK: Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Lepinjica, Rachmonalijev – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Náhradníci: Ramazanov, Mirzammadov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Mutallimov, Alijev, Isajev, Almeida, Severina, Fernandes, Mbina.
Trenér: Dambrauskas
Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Veerman, Chukwuemeka, Svensson – Nmecha, Silva – Guirassy.
Náhradníci: Drewes, Meyer – Bellingham, Gadou, Sabitzer, Nwaneri, Beier, Mané, Inácio, Albert, Reggiani, dos Santos.
Trenér: Kovač
Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP).
Borussia Dortmund po čtyřech vítězstvích v řadě na úvod sezóny v bundeslize dvakrát ztratila boy remízami s Werderem Brémy a Unionem Berlín a klesla na druhé místo tabulky o skóre za obhájce titulu Bayern Mnichov.
Také Borussia zatím ctí v Lize mistrů výhodu domácího prostředí. Před překvapivě nikoli vyprodaným hledištěm a tedy na její poměry mimořádně slabou návštěvou 77 500 diváků vydřela výhru nad Villarrealem 3:2, když všechny góly padly až po změně stran a pro žlutočerné barvy duel rozhodl slepenými góly v závěru Guirassy. Poté ale nestačila na norské Bodø/Glimt 0:1.
Serhou Guirassy je spolu s Fábiem Silvou se čtyřmi góly zatím nejlepším střeleckým tandemem vestfálského celku. S jeho výpravou do Ázerbájdžánu nepřicestoval Konstantinos Karetsas, řecký zázračný chlapec zůstal pro zranění vazů doma.
Také Borussia zatím ctí v Lize mistrů výhodu domácího prostředí. Před překvapivě nikoli vyprodaným hledištěm a tedy na její poměry mimořádně slabou návštěvou 77 500 diváků vydřela výhru nad Villarrealem 3:2, když všechny góly padly až po změně stran a pro žlutočerné barvy duel rozhodl slepenými góly v závěru Guirassy. Poté ale nestačila na norské Bodø/Glimt 0:1.
Serhou Guirassy je spolu s Fábiem Silvou se čtyřmi góly zatím nejlepším střeleckým tandemem vestfálského celku. S jeho výpravou do Ázerbájdžánu nepřicestoval Konstantinos Karetsas, řecký zázračný chlapec zůstal pro zranění vazů doma.
Sabah Baku není nutno českým fotbalovým fanouškům nijak zvlášť představovat, před týdnem doma porazil pražskou Slavii 2:0 a natáhl její černou sérii bez vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů již na 21 zápasů. Sabah byl přitom pasován na největšího outsidera celé soutěže.
Ázerbájdžánský mistr musel absolvovat všechna čtyři předkola a poradil si s velšskými The New Saints, finským Kuopiem, dánským Aarhusem a nakonec i Hapoelem Beer Ševa, přičemž obě poslední předkola musel otáčet po porážkách venku a izraelského soupeře zdolal až po prodloužení.
Do Ligy mistrů vstoupil Sabah vysokou porážkou 0:4 na hřišti Manchesteru United, doma ale pětkrát v řadě zvítězil, ačkoliv soupeře formátu Borussie ještě nepotkal.
Sabahu se daří i v domácí lize, za 7 kol inkasoval jen jeden gól a ztratil body pouze jednou bezbrankovou remízou. Nejlepším střelcem napříč soutěžemi je rwandský útočník Joy-Lance Mickels s 10 góly, osmkrát se trefil Srb Veljko Simić.
Ázerbájdžánský mistr musel absolvovat všechna čtyři předkola a poradil si s velšskými The New Saints, finským Kuopiem, dánským Aarhusem a nakonec i Hapoelem Beer Ševa, přičemž obě poslední předkola musel otáčet po porážkách venku a izraelského soupeře zdolal až po prodloužení.
Do Ligy mistrů vstoupil Sabah vysokou porážkou 0:4 na hřišti Manchesteru United, doma ale pětkrát v řadě zvítězil, ačkoliv soupeře formátu Borussie ještě nepotkal.
Sabahu se daří i v domácí lize, za 7 kol inkasoval jen jeden gól a ztratil body pouze jednou bezbrankovou remízou. Nejlepším střelcem napříč soutěžemi je rwandský útočník Joy-Lance Mickels s 10 góly, osmkrát se trefil Srb Veljko Simić.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.
Liga majstrov - utorok, 20. október 2026
20.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 18:45
Fenerbahce
2 - 1
Slavia
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Sabah
1 - 2
Dortmund
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
PSG
vs.
Barcelona
Parc des Princes | Paríž
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Liverpool
vs.
Villarreal
Anfield | Liverpool
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Manchester City
vs.
AEK
Etihad Stadium | Manchester
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
AS Rím
vs.
Slovan Bratislava
Stadio Olimpico | Rím
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Porto
vs.
PSV
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 3. kolo
20.10. 21:00
Neapol
vs.
Bodo Glimt
Stadio Diego Armando Maradona | Naples
| Ligová fáza | 3. kolo
Stuttgart
vs.
Atlético Madrid
MHPArena | Stuttgart
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
2
2
0
0
10:3
6
V
V
2
BarcelonaBAR
2
2
0
0
9:2
6
V
V
3
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
4
StuttgartSTU
2
2
0
0
6:1
6
V
V
5
LiverpoolLIV
2
2
0
0
8:4
6
V
V
6
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
7
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
8
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
9
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
11
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
12
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
13
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
14
VillarrealVIL
2
1
0
1
5:4
3
V
P
15
Atlético MadridATM
2
1
0
1
3:2
3
V
P
16
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
17
Manchester CityMCI
2
1
0
1
4:4
3
P
V
18
DortmundBVB
2
1
0
1
3:3
3
P
V
19
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
20
AEKAEK
2
1
0
1
2:3
3
P
V
21
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
22
SabahSAB
2
1
0
1
2:4
3
V
P
23
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
24
Bodo GlimtBOD
2
1
0
1
1:5
3
V
P
25
AS RímROM
2
0
1
1
4:5
1
P
R
26
PSVPSV
2
0
1
1
1:2
1
P
R
27
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
28
FenerbahceFEN
2
0
1
1
1:7
1
P
R
29
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
30
PortoPOR
2
0
0
2
2:5
0
P
P
31
SlaviaSLA
2
0
0
2
2:5
0
P
P
32
NeapolNAP
2
0
0
2
1:4
0
P
P
33
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
2
0
0
2
1:9
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body