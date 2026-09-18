Rodák z Nemecka by sa mal stať členom českého tímu. Nedvěd: Je v našom hľadáčiku

Rodák z Nemecka Ryan Naderi by sa mal čoskoro stať členom českého národného tímu. Futbalová asociácia ČR momentálne vybavuje posledné potrebné formality, aby 23-ročný útočník Glasgow Rangers mohol reprezentovať.
Na tlačovej konferencii k nominácii pred nadchádzajúcimi štyrmi zápasmi Ligy národov to uviedol generálny manažér Pavel Nedvěd.
Naderi má českú matku a bulharského otca. Takmer dvojmetrový útočník zatiaľ počas kariéry nereprezentoval žiadnu krajinu.
Pred niekoľkými mesiacmi údajne odmietol ponuku bulharskej futbalovej asociácie, o český národný tím vedený novým španielskym trénerom Santim Deniou má však veľký záujem.
Nedvěd: Chýbajú posledné administratívne kroky
„Je v našom hľadáčiku, je to hráč, ktorého by sme povolali do národného tímu. V tejto chvíli to, žiaľ, nemôžeme urobiť, aj keď má české občianstvo.
Chýbajú posledné administratívne kroky, aby mohol byť povolaný do národného tímu. Naše právne oddelenie robí všetko možné aj nemožné, aby boli tieto dokumenty vybavené čo najrýchlejšie,“ uviedol Nedvěd.
„Veľmi si vážim Ryana, že sa rozhodol reprezentovať Česko. Aby bol v našom tíme, urobil strašne veľa, veľmi o to stál. Snažil sa osobne, vybavoval dokumenty na ostrovoch.
My sme, žiaľ, zatiaľ neboli schopní dotiahnuť tieto dokumenty ani v Brne, ani v Prahe. Pracuje sa na tom, bol by som veľmi rád, keby sa to vybavilo čo najrýchlejšie. Veľmi oňho stojíme, určite bude čoskoro v našom tíme,“ doplnil Nedvěd.
Naderi v auguste v úvodnom zápase 4. predkola Konferenčnej ligy strelil jediný gól Glasgow Rangers pri domácom víťazstve 1:0 nad Jabloncom.
Novinárov potom na tlačovej konferencii prekvapil plynulou češtinou. Rodák z Drážďan by mohol byť čiastočnou náhradou za kanoniera Patrika Schicka, ktorý po majstrovstvách sveta nečakane ukončil reprezentačnú kariéru.
Sme s ním aj s jeho rodinou v kontakte
Nedvěd úplne nevylúčil, že potrebné formality by mohli byť dokončené už v najbližších dňoch. Národný tím čaká vstup do nového ročníka Ligy národov 26. septembra proti Chorvátsku.
„V tejto chvíli úplne neviem, koľko tomu ešte chýba. Dúfam, že už naozaj len veľmi málo. Sme s ním aj s jeho rodinou v kontakte. Bolo na ňom vidieť, ako sa teší.
Momentálne je preňho asi trošku sklamaním, že sme to u nás ešte nestihli. Ak máme nejakú šancu v najbližších dňoch celý proces posunúť tak, aby nás ešte mohol doplniť, urobíme to veľmi radi,“ povedal Nedvěd.