Ku krajine má blízky vzťah. Nemec v službách Rangers môže reprezentovať Česko

Ryan Naderi.
Ryan Naderi. (Autor: Sporťák)
TASR|29. sep 2026 o 21:05
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Rodák z Drážďan má matku z Česka a bulharského otca.

Nemecký futbalový útočník Ryan Naderi môže reprezentovať Česko. Tamojšia asociácia (FAČR) dokončila potrebné administratívne úkony a 23-ročný hráč Glasgowu Rangers sa v utorok pripojil k národnému tímu.

Nader bude s mužstvom trénovať od stredy a trénerovi Santimu Deniovi bude k dispozícii už v sobotňajšom zápase Ligy národov v Španielsku.

„Som naozaj nadšený z možnosti reprezentovať Česko. Je to pre mňa dôležitý krok a osobné rozhodnutie, pretože vďaka mame mám k Česku veľmi blízky vzťah. Urobím maximum, aby sme boli spoločne úspešní,“ citoval Naderiho portál idnes.cz.

Rodák z Drážďan má matku z Česka a bulharského otca, okrem českého vlastní aj nemecké občianstvo.

„Ryan mal veľký záujem reprezentovať práve Česko a jeho rozhodnutie si vážime. Je to veľmi zaujímavý hráč, ktorý môže rozšíriť naše možnosti v ofenzívnej fáze hry,“ povedal generálny manažér českých reprezentácií Pavel Nedvěd.

Naderi si oblieka dres Rangers od februára tohto roka. Odvtedy odohral za škótsky klub 22 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií. Pred asociačným termínom rozhodol o ligovom triumfe v derby nad Celticom 1:0.

Čechov čakal v utorok domáci súboj 3. skupiny A-divízie proti Anglicku. Zápas v pražskom Edene mal úvodný výkop o 20.45 h.

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