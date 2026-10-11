ONLINE: MFK Ružomberok - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
11.10.2026 o 15:30
10. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať duel desiateho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Žilinou.
Hostia zo Žiliny doteraz získali dvadsať bodov a v ligovej tabuľke im patrí priebežná druhá pozícia. Futbalisti spod Dubňa pritom majú rovnaký počet bodov ako prvá Dunajská Streda, ktorá ale doteraz odohrala o jeden súboj menej.
Domáci Ružomberok je s piatimi bodmi na poslednej dvanástej priečke, pričom rovnaký bodový zisk má aj jedenáste Komárno a desiaty Trenčín.
Zaujímavosťou je, že nedeľné meranie síl je stým vzájomným ligovým zápasom týchto dvoch mužstiev.
Hostia zo Žiliny doteraz získali dvadsať bodov a v ligovej tabuľke im patrí priebežná druhá pozícia. Futbalisti spod Dubňa pritom majú rovnaký počet bodov ako prvá Dunajská Streda, ktorá ale doteraz odohrala o jeden súboj menej.
Domáci Ružomberok je s piatimi bodmi na poslednej dvanástej priečke, pričom rovnaký bodový zisk má aj jedenáste Komárno a desiaty Trenčín.
Zaujímavosťou je, že nedeľné meranie síl je stým vzájomným ligovým zápasom týchto dvoch mužstiev.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body