Po Žiline a Trnave ho čaká ďalšia výzva. Ružomberok sa blíži k dohode s ďalším Čechom

Michal Ščasný.
Michal Ščasný. (Autor: TASR)
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Sportnet|10. nov 2026 o 22:40
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Počas svojej trénerskej kariéry viedol viacero slovenských klubov.

Novým trénerom futbalistov MFK Ružomberok by sa mal podľa informácií Sportnetu stať Michal Ščasný. Zmluva by mala byť dotiahnutá v najbližších hodinách

Počas svojej trénerskej kariéry viedol viacero slovenských klubov. Pôsobil v Senici, Spartaku Trnava, Nitre či MFK Dukla Banská Bystrica.

Trénerské skúsenosti zbieral aj na Cypre v klube Othellos Athienou. V apríli 2024 prevzal MŠK Žilina, s ktorým v sezóne 2024/2025 dosiahol druhé miesto v najvyššej slovenskej súťaži.

Následne zamieril do Spartaka Trnava, kde pôsobil aj počas svojho predchádzajúceho angažmánu a v sezóne 2018/2019 získal Slovenský pohár. 

Ružomberok v utorok ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Jaroslavom Köstlom a športovým riaditeľom Tomášom Hübschmanom.

Liptáci pod vedením Köstla v tejto sezóne dosiahli tri víťazstvá, tri remízy a osem prehier. Ružomberok figuruje po 14. kole na desiatej priečke Niké ligy.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Michal Ščasný.
    Michal Ščasný.
    Po Žiline a Trnave ho čaká ďalšia výzva. Ružomberok sa blíži k dohode s ďalším Čechom
    dnes 22:40
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