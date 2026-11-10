Po Žiline a Trnave ho čaká ďalšia výzva. Ružomberok sa blíži k dohode s ďalším Čechom

Novým trénerom futbalistov MFK Ružomberok by sa mal podľa informácií Sportnetu stať Michal Ščasný. Zmluva by mala byť dotiahnutá v najbližších hodinách
Počas svojej trénerskej kariéry viedol viacero slovenských klubov. Pôsobil v Senici, Spartaku Trnava, Nitre či MFK Dukla Banská Bystrica.
Trénerské skúsenosti zbieral aj na Cypre v klube Othellos Athienou. V apríli 2024 prevzal MŠK Žilina, s ktorým v sezóne 2024/2025 dosiahol druhé miesto v najvyššej slovenskej súťaži.
Následne zamieril do Spartaka Trnava, kde pôsobil aj počas svojho predchádzajúceho angažmánu a v sezóne 2018/2019 získal Slovenský pohár.
Ružomberok v utorok ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Jaroslavom Köstlom a športovým riaditeľom Tomášom Hübschmanom.
Liptáci pod vedením Köstla v tejto sezóne dosiahli tri víťazstvá, tri remízy a osem prehier. Ružomberok figuruje po 14. kole na desiatej priečke Niké ligy.