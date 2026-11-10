Ďalšia trénerská zmena vo futbalovej súťaži. Pred príchodom do Ružomberka viedol Česko

Na snímke hlavný tréner futbalového klubu MFK Ružomberok Jaroslav Köstl.
Na snímke hlavný tréner futbalového klubu MFK Ružomberok Jaroslav Köstl. (Autor: TASR)
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Sportnet|10. nov 2026 o 16:47
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Mužstvo figuruje po 14. kole na desiatej priečke Niké ligy.

Vedenie futbalového klubu MFK Ružomberok malo podľa informácií Sportnetu ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Jaroslavom Köstlom. V klube by nemal pokračovať ani športový riaditeľ Tomáš Hübschman.

Köstl do Ružomberka prišiel v januári 2026, keď na lavičke nahradil krajana Ondřeja Smetanu.

Český kouč v jarnej časti sezóny 2025/2026 dosiahol s Ružomberkom tri výhry, šesť remíz a päť prehier.

V aktuálnej sezóne jeho mužstvo zaznamenalo tri víťazstva, tri remízy a osem prehier.

Za zmienku stoja výraznejšie výsledkové zlyhania, predovšetkým prehry so Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou 0:5. Rovnako nedávna prehra 1:4 na pôde Podbrezovej.

Na druhej strane, mužstvo dokázalo zdolať Michalovce 3:0 a Skalicu 1:0. Výsledky tak naznačovali, že Ružomberok nedokázal pod vedením Köstla podávať stabilné výkony. 

Počas novembrového zrazu v roku 2025 pôsobil ako hlavný tréner českej reprezentácie, s ktorou zaznamenal dve víťazstvá, keď zdolal San Maríno 1:0 a Gibraltár 6:0.

Ružomberok figuruje po 14. kole na desiatej priečke Niké ligy.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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