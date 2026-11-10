Ďalšia trénerská zmena vo futbalovej súťaži. Pred príchodom do Ružomberka viedol Česko

Vedenie futbalového klubu MFK Ružomberok malo podľa informácií Sportnetu ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Jaroslavom Köstlom. V klube by nemal pokračovať ani športový riaditeľ Tomáš Hübschman.
Köstl do Ružomberka prišiel v januári 2026, keď na lavičke nahradil krajana Ondřeja Smetanu.
Český kouč v jarnej časti sezóny 2025/2026 dosiahol s Ružomberkom tri výhry, šesť remíz a päť prehier.
V aktuálnej sezóne jeho mužstvo zaznamenalo tri víťazstva, tri remízy a osem prehier.
Za zmienku stoja výraznejšie výsledkové zlyhania, predovšetkým prehry so Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou 0:5. Rovnako nedávna prehra 1:4 na pôde Podbrezovej.
Na druhej strane, mužstvo dokázalo zdolať Michalovce 3:0 a Skalicu 1:0. Výsledky tak naznačovali, že Ružomberok nedokázal pod vedením Köstla podávať stabilné výkony.
Počas novembrového zrazu v roku 2025 pôsobil ako hlavný tréner českej reprezentácie, s ktorou zaznamenal dve víťazstvá, keď zdolal San Maríno 1:0 a Gibraltár 6:0.
Ružomberok figuruje po 14. kole na desiatej priečke Niké ligy.