Trnava stratila ďalšie body v boji o čelo tabuľky. Na pôde súpera sa presadila až v závere

Niké liga - 7. kolo
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 1:1 (1:0)
Góly: 13. Tučný – 75. Bukovský.
Rozhodovali: Benedik – Jekkel, Vass, ŽK: Tučný, Kostka, Koubek - Laušič, Kudlička, Mehmeti, Koštrna, Vantruba, Khorkheli
Diváci: 1771
Ružomberok: Krajčírik – Luterán (83. Jevoš) , Köstl, Marušin, Selecký – Kostka, Lavrinčík, Souček, Tučný (64. Koubek) – Hranoš, Hladík (90. Gerec)
Trnava: Vantruba – Koštrna, Sabo, Ujlaky (85. Wildeboer), Carrión – R. Begala (74. Moiscrapišvili), Laušić – Mehmeti (58. Azango), Trello (58. Bukovský) – Khorkheli, Kudlička
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Trnavy remizovali v nedeľnom zápase 7. kola Niké ligy na trávniku Ružomberka 1:1.
V neúplnej tabuľke tak zostali „andeli“ o dva body za lídrom DAC i druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne.
„Ruža“ potvrdila, že vie, ako na papierového favorita. Z posledných piatich duelov Pod Čebraťom neodišla Trnava s plným bodovým ziskom ani raz, v nedeľu druhýkrát remizovala.
Domáci pritom ešte v 70. minúte viedli zásluhou gólu Adama Tučného z priameho kopu z prvého polčasu a bod pre hostí zachránil Dávid Bukovský.
V 89. minúte mal obrovskú príležitosť na otočenie skóre Wildeboer, ale lopta skončila mimo domácej bránky.
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Samozrejme, v inej situácii by sme ten bol brali viac. Bohužiaľ, body sa postrácali v úplne iných zápasoch. V prvej polovici to bol skvelý výkon, aj z hľadiska taktiky, organizovanosti, bežeckej prezentácie, takisto, čo sa týka kvality. Zamestnávali sme obranu Trnavy. Mrzí ma, že sme nedali viac gólov, čo by nás trochu upokojilo. Ešte pred krásnym gólom Adama Tučného mal šancu Vojtěch Hranoš, potom veľkú príležitosť Dominik Kostka, keď to brankár Vantruba vytiahol zo šibenice. Ďalej sme mali dva prieniky z pravej strany, keď sme boli na prvej žrdi. V druhom polčase Trnava zvýšila obrátky a zatlačila nás do defenzívy. Potom to už bolo pre nás zložité. Ale zase klobúk dole pred chlapcami. Na ihrisku nechali všetko.“
Antonio Muňoz, tréner Trnavy: „Stratili sme dva body, určite sme boli lepším tímom, hlavne v druhom polčase, keď sme mali držanie lopty osemdesiat ku dvadsať. Inkasovali sme po strele z priameho kopu. Chlapci robili všetko pre to, aj po fyzickej a mentálnej stránke, aby strelili viac než jeden gól. Nepodarilo sa a ideme ďalej.“