Futbalisti MFK Ružomberok a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
21.11.2026 o 15:30
15. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať duel pätnásteho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava.
Hostia zo Slovana Bratislava pred reprezentačnou prestávkou remizovali doma s Trenčínom 2:2, keď sa o góly tímu z hlavného mesta postarali Artur Gajdoš a Andraž Šporar. Belasí sa momentálne so ziskom dvadsaťosem bodov nachádzajú na druhej priečke, pričom rovnaký počet bodov má aj tretia Žilina. Naopak, na prvú Dunajskú Stredu strácajú desať bodov.
Domáci Ružomberok v zatiaľ poslednom súboji prehral na trávniku Podbrezovej 1:4, pričom gól Samuela Lavrinčíka len korigoval nelichotivý výsledok. Následne došlo pod Čebraťom k zmenám, keď na základe rozhodnutia predstavenstva skončil hlavný tréner Jaroslav Köstl aj športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Novým šéfom realizačného tímu sa stal Michal Ščasný. Liptáci sa s dvanástimi bodmi nachádzajú na desiatom mieste. V nahustenej tabuľke síce strácajú len dva body na siedme Michalovce, lenže rovnaký počet bodov ich delí aj od poslednej Skalice.
Obidva tímy sa v tejto sezóne stretli raz a to v štvrtom kole. Tento súboj vyšiel výrazne lepšie bratislavskému Slovanu, ktorý doma vyhral 5:0.
Hostia zo Slovana Bratislava pred reprezentačnou prestávkou remizovali doma s Trenčínom 2:2, keď sa o góly tímu z hlavného mesta postarali Artur Gajdoš a Andraž Šporar. Belasí sa momentálne so ziskom dvadsaťosem bodov nachádzajú na druhej priečke, pričom rovnaký počet bodov má aj tretia Žilina. Naopak, na prvú Dunajskú Stredu strácajú desať bodov.
Domáci Ružomberok v zatiaľ poslednom súboji prehral na trávniku Podbrezovej 1:4, pričom gól Samuela Lavrinčíka len korigoval nelichotivý výsledok. Následne došlo pod Čebraťom k zmenám, keď na základe rozhodnutia predstavenstva skončil hlavný tréner Jaroslav Köstl aj športový riaditeľ Tomáš Hübschman. Novým šéfom realizačného tímu sa stal Michal Ščasný. Liptáci sa s dvanástimi bodmi nachádzajú na desiatom mieste. V nahustenej tabuľke síce strácajú len dva body na siedme Michalovce, lenže rovnaký počet bodov ich delí aj od poslednej Skalice.
Obidva tímy sa v tejto sezóne stretli raz a to v štvrtom kole. Tento súboj vyšiel výrazne lepšie bratislavskému Slovanu, ktorý doma vyhral 5:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body