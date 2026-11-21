Niké liga - 15. kolo
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1
Gól: 31. Barseghjan (z 11 m). ŽK: Mojžiš (Ružomberok)
Rozhodovali: Glova – Poliaček, Kmec
Diváci: 1984
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Jevoš (70. Chobot), Lavrinčík, Buchvaldek (63. Kelemen), Selecký – Bačík (86. KOubek), Hranoš (86. Boďa), Tučný (63. Grec).
Slovan: Popović – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš (54. Martínez) , Pokorny, Ibrahim – Barseghjan, Šporar (81. Kucharevič), Maroš (81. Marcelli).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 15. kola Niké ligy na pôde Ružomberka 1:0.
V tabuľke sú druhí so sedembodovou stratou na DAC Dunajská Streda, ktorý má zápas k dobru.
O triumfe „belasých" rozhodol v 31. minúte Tigran Barseghjan z pokutového kopu.
Od začiatku stretnutia bola jednoznačná prevaha na bratislavských kopačkách. V 14. min. Gajdošova strela ešte skončila na pravej žrdi Liptákov.
V 31. min. Šporar zblízka rozvlnil ružomberskú sieť, ale pre ruku Mojžiša hlavný rozhodca Glova gól neuznal a nariadil penaltu, ktorú Barseghjan suverénne premenil – 0:1.
V druhom polčase sa zápas viac–menej len dohrával. Domáci za 90 minút ani raz netrafili bránu súpera.