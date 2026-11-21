Slovan Bratislava si z Ružomberka odviezol tri body, no jeho výkon ani záver zápasu nepriniesli fanúšikom dôvod na veľké oslavy.
Fanúšikovia Slovana zaplnili celý sektor pre hostí a vytiahli choreografiu s veľkým dresom a výrazným klubovým znakom. Pod ním bol nápis: „Nech každý v klube vie, čo Slovan znamená.“
Nespokojnosť dali najavo aj fanúšikovia Ružomberka. Na tribúne vytiahli transparent adresovaný majiteľovi klubu Milanovi Fiľovi, ktorý patrí medzi najbohatších Slovákov.
„Filo 59, vymeníš klub za horalku?“ bol ironickou narážkou na podnikateľa, číslo znamená jeho súčasný vek. Fanúšikovia tak svojským spôsobom vyjadrili nespokojnosť s pomermi v klube.
Slovan síce splnil výsledkovú povinnosť, herne však príliš nenadchol. Víťazstvo v 15. kole Niké ligy mu zariadil Tigran Barseghjan, ktorý v 31. minúte premenil pokutový kop. Bol to jeho piaty ligový gól v tejto sezóne, pričom dva dosiahol z penalty.
Barseghjan rozhodol, potom nahneval fanúšikov
Situácia pred jediným gólom zápasu bola trochu netradičná. Andraž Šporar zblízka rozvlnil ružomberskú sieť, hlavný rozhodca Glova však pre ruku Mojžiša gól neuznal a namiesto toho nariadil pokutový kop. K lopte sa postavil Barseghjan a nezaváhal – 0:1.
Armén tak vykúpil Slovan gólom, no po zápase už priaznivcov nepotešil. Hoci končil zápas s kapitánskou páskou (kapitán Andraž Šporar zápas nedohral), po záverečnom hvizde im neprišiel poďakovať za podporu. Rezervovaný postoj mali aj ďalší hráči hostí. Po zápase tak fanúšikovia najslávnejšieho slovenského klubu pískali na svojich hráčov.
„Fanúšikovia si platia vstupenky a tiež cesty za nami. Musíme ich rešpektovať. Sú to veci, ktoré si potrebujeme vyriešiť interne, či už ja s ľuďmi v klube, alebo s hráčmi. Nie som šťastný, keď nie sú šťastní fanúšikovia. Občas je to ako v manželstve. Musíte si sadnúť, porozprávať sa a nájsť si cestu opäť k sebe,“ cituje trénera Yayu Tourého sport.sk.
VIDEO: Touré o zápase s Ružomberkom
S prvým polčasom bol spokojný.
„Prvý polčas bol plne pod našou kontrolou. Vytvorili sme si množstvo šancí, skórovali sme, samozrejme, viac by som si prial gól z hry než z penalty. Počul som však hvizd rozhodcu v čase, keď letela centrovaná lopta, z ktorej Andraž zakončil, štvrtý rozhodca mi následne vysvetlil, že tam bola ruka a budeme kopať penaltu. Podstatné je, že sme ten gól dali,“ opisoval tréner, ktorého citovala aj domovská stránka Slovana.
Po prestávke však už jeho mužstvo nepôsobilo tak presvedčivo.
Štatistiky hovoria jasne, Slovan však nepresvedčil
„Po prestávke sme sa akoby začali strachovať, možno to vyplynulo aj z predošlých zápasov. Hráčom som pripomínal, aby zostali koncentrovaní a zameraní na víťazný cieľ, čo sa nám napokon podarilo, hoci ihrisko už v závere tiež nebolo v najlepšom stave. Vyhrali sme, najpodstatnejšie dnes boli tri body,“ dodal Touré.
Niké liga - 15. kolo
MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1
Gól: 31. Barseghjan (z 11 m). ŽK: Mojžiš (Ružomberok)
Rozhodovali: Glova – Poliaček, Kmec
Diváci: 1984
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš – Jevoš (70. Chobot), Lavrinčík, Buchvaldek (63. Kelemen), Selecký – Bačík (86. KOubek), Hranoš (86. Boďa), Tučný (63. Grec).
Slovan: Popović – Matsuoka, Bajrić, Marković, Cruz – Gajdoš (54. Martínez) , Pokorny, Ibrahim – Barseghjan, Šporar (81. Kucharevič), Maroš (81. Marcelli).
Čísla potvrdzujú, že Slovan mal zápas vo veľkej miere pod kontrolou. Držanie lopty vyznelo v jeho prospech v pomere 63:37 percenta, hostia vyslali 17 striel, zatiaľ čo Ružomberok iba osem. Slovan si vytvoril dve veľké gólové príležitosti, domáci jednu.
Ešte výrečnejší je údaj o strelách na bránku. Ružomberok netrafil priestor medzi tromi žrďami ani raz, Slovan to dokázal šesťkrát. Domáci brankár musel predviesť päť zákrokov, brankár hostí nemal ani jeden.
Napriek výraznej štatistickej prevahe však Slovan nepridal druhý gól a v závere si musel dávať pozor na tesný náskok. Gajdoš navyše nastrelil žrď.
Touré vyzdvihol viacerých svojich hráčov, osobitne stred poľa a výkon Gajdoša, ktorý napokon musel nútene striedať.
Marcelli stále čaká na prvý gól
„Ukázali sme bojovný duch, v strede sme dominovali vďaka Ibrahimovi i Pokornému, veľmi dobre hral aj Gajdoš, kým musel vynútene striedať, sťažoval si na koleno, možno to vyplynulo aj z ihriska, tak sme ho radšej stiahli."
"Vieme, že nie sme v tabuľke tam, kde by sme chceli, no máme hlavy hore a budeme ďalej bojovať. Potešil ma aj Alexej Maroš, ktorý ukázal, že môže hrať na oboch krídlach, vydal sa pre tím, mal aj šancu, budeme s ním ďalej pracovať, aby sa zlepšoval,“ pokračoval tréner Slovana.
Do zápasu zasiahol až v 82. minúte Nino Marcelli. Mladý krídelník pred niekoľkými dňami debutoval v seniorskej reprezentácii, v Ružomberku však dostal len záverečné minúty.
Na prvý gól v tejto sezóne stále čaká. Nepodarilo sa mu to ani v 17. zápase ročníka. Do bilancie treba započítať aj jeho vystúpenia za reprezentačné áčko a výber do 21 rokov.
Slovan tak síce získal tri body, no okrem výsledku zostalo viacero otáznikov. Mužstvo nedokázalo svoju prevahu pretaviť do výraznejšieho víťazstva a po zápase si navyše nevytvorilo najlepší obraz ani u vlastných fanúšikov.
Ščasného premiéra mala príchuť
Na stretnutie v Ružomberku prišlo 1984 divákov.
Premiéru na lavičke Ružomberka absolvoval tréner Michal Ščasný. Zápas proti Slovanu mal pre neho osobitný náboj aj vzhľadom na jeho minulosť.
VIDEO: Ščasný po premiére na lavičke Ružomberka
Ščasný je známy rival bratislavského klubu. Ešte ako tréner Žiliny totiž označil fanúšikov Slovana, ktorí urážali jeho vtedajšieho šéfa Jozefa Antošíka, za „Psychopatov z Bratislavy“. Priaznivci belasých mu to neskôr pripomenuli choreografiou a vznikol aj song.
Ščasný pôsobil aj v Spartaku Trnava, najväčšom rivalovi Slovana.
Jeho nové mužstvo však proti úradujúcemu majstrovi veľa neukázalo. V prvom polčase sa dostávalo pod tlak a smerom dopredu pôsobilo ustráchane. Po prestávke sa jeho výkon zlepšil, hoci do priestoru bránky nevyslalo ani jednu strelu.
Dunajská Streda má zápas k dobru
„Slovan bol dominantný, čo sme predpokladali. Smerom dopredu sme pôsobili nervózne a bojazlivo, v prvom polčase sme si okrem dvoch-troch prechodov nevytvorili prakticky nič. Druhý polčas bol iný v tom, že sme boli agresívnejší. Gratulujem Slovanu k víťazstvu, prajem mu všetko najlepšie v Európe. Pre mňa je podstatné, aby sme fungovali tak ako v druhom polčase, kde sme mali viaceré dobré nábehové situácie, na tom sa dá stavať,“ hodnotil po zápase Ščasný.
Bratislavčania si pripísali dôležité víťazstvo a priebežne znížili stratu na vedúcu Dunajskú Stredu na sedem bodov. Líder Niké ligy však má ešte k dobru nedeľňajší zápas proti Komárnu.
Slovan tak splnil základnú úlohu, no spôsob, akým sa k trom bodom dopracoval, fanúšikov zrejme neuspokojil. V Ružomberku dominoval v držaní lopty, v počte striel aj v šanciach, no napokon rozhodol jediný gól z penalty.
Výsledok bol pre Slovan dôležitý. Vzťah s vlastnými fanúšikmi však zostáva témou, ktorú jedno víťazstvo nevyrieši.