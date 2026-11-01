Ružomberok si v tabuľke výrazne polepšil. Streleckú nemohúcnosť zlomil gólom z penalty

Niké liga - 13. kolo
Ružomberok - Skalica 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Selecký (z 11 m)
Rozhodovali: Valent – Mardiváci, Čajka, ŽK: Grgič, Jevoš – Onyedika, Bariš, ČK: 77. Onyedika po druhej ŽK
Diváci: 985
Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Jevoš (55. Souček), Lavrinčík, Luterán, Bačík (89. Gerec)– Grgič (91. Tučný), Hranoš
Skalica: Junas – Suľa, Karhan, Podhorin, Černek (72. Twardzik) – Morong, Bariš (86. Potočný) – Daniel, Pudhorocký (72. Mášik), L. Šimko (86. Samaila) – Onyedika
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v nedeľnom zápase 13. kola Niké ligy nad MFK Skalica 1:0 a v tabuľke poskočili na deviatu priečku.
Skalica klesla na predposledné miesto a sériu bez ligového víťazstva natiahla na desať stretnutí.
Naposledy naplno bodovala ešte 9. augusta, keď triumfovala na ihrisku Žiliny 3:1.
Ružomberok do zápasu vstúpil aktívne, ale dočkal sa až v nadstavení prvého polčasu - po faule Podhorina na Grgiča dostali domáci výhodu pokutového kopu, ktorý premenil Selecký.
Štvrťhodinu pred koncom Skaličan Onyedika kopačkou trafil do tváre Mojžiša, za čo uvidel druhú žltú a zároveň červenú kartu a Ružomberok si už záver postrážil.
Hlasy po zápase
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Veľmi dôležité víťazstvo, aj z hľadiska mentálneho nastavenia. Je to zaslúžená výhra, lebo šancí bolo hodne. Bohužiaľ, gól sme dali len z penalty. Tento moment nám však dodal väčší pokoj. Určite mrzí ma, že takýto zápas nezavrieme skôr a potom sa strachujeme až do konca, hoci súper nemal veľa situácií, z ktorých by hrozil. Na šance to bol drvivý rozdiel. Štve ma, že takto sme na začiatku súťaže veľa bodov postrácali a mohli sme byť v tabuľke úplne niekde inde.“
Stanislav Macek, tréner Skalice: „Odohrali sme taký náš klasicky zápas. S vlažnejším vstupom, keď nás domáci trochu pritlačili. V druhej polovici prvého polčasu sme sa dostali do hry. Boli tam tri-štyri výborné prechody a hlavne, držali sme viac loptu, čo nám otváralo možnosti smerom do ofenzívy. Paradoxne, po jednom dobrom prechode sme urobili školácku chybu. Išlo o darovanú loptu súperovi, z jeho brejku bola penalta, ktorá prakticky rozhodla o zápase. V druhom polčase silou vôle sme sa snažili s výsledkom niečo urobiť. Bohužiaľ nás zabrzdila červená karta.“