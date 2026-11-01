Ružomberok si v tabuľke výrazne polepšil. Streleckú nemohúcnosť zlomil gólom z penalty

Futbalisti MFK Ružomberok sa tešia z gólu.
Futbalisti MFK Ružomberok sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. nov 2026 o 17:22
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Jediný presný zásah duelu padol v nadstavenom čase prvého polčasu.

Niké liga - 13. kolo

Ružomberok - Skalica 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2 Selecký (z 11 m)

Rozhodovali: Valent – Mardiváci, Čajka, ŽK: Grgič, Jevoš – Onyedika, Bariš, ČK: 77. Onyedika po druhej ŽK

Diváci: 985

Ružomberok: Húska – Kostka, Köstl, Mojžiš, Selecký – Jevoš (55. Souček), Lavrinčík, Luterán, Bačík (89. Gerec)– Grgič (91. Tučný), Hranoš

Skalica: Junas – Suľa, Karhan, Podhorin, Černek (72. Twardzik) – Morong, Bariš (86. Potočný) – Daniel, Pudhorocký (72. Mášik), L. Šimko (86. Samaila) – Onyedika

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v nedeľnom zápase 13. kola Niké ligy nad MFK Skalica 1:0 a v tabuľke poskočili na deviatu priečku.

Skalica klesla na predposledné miesto a sériu bez ligového víťazstva natiahla na desať stretnutí.

Naposledy naplno bodovala ešte 9. augusta, keď triumfovala na ihrisku Žiliny 3:1.

Ružomberok do zápasu vstúpil aktívne, ale dočkal sa až v nadstavení prvého polčasu - po faule Podhorina na Grgiča dostali domáci výhodu pokutového kopu, ktorý premenil Selecký.

Štvrťhodinu pred koncom Skaličan Onyedika kopačkou trafil do tváre Mojžiša, za čo uvidel druhú žltú a zároveň červenú kartu a Ružomberok si už záver postrážil.

Hlasy po zápase

Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Veľmi dôležité víťazstvo, aj z hľadiska mentálneho nastavenia. Je to zaslúžená výhra, lebo šancí bolo hodne. Bohužiaľ, gól sme dali len z penalty. Tento moment nám však dodal väčší pokoj. Určite mrzí ma, že takýto zápas nezavrieme skôr a potom sa strachujeme až do konca, hoci súper nemal veľa situácií, z ktorých by hrozil. Na šance to bol drvivý rozdiel. Štve ma, že takto sme na začiatku súťaže veľa bodov postrácali a mohli sme byť v tabuľke úplne niekde inde.“

Stanislav Macek, tréner Skalice: „Odohrali sme taký náš klasicky zápas. S vlažnejším vstupom, keď nás domáci trochu pritlačili. V druhej polovici prvého polčasu sme sa dostali do hry. Boli tam tri-štyri výborné prechody a hlavne, držali sme viac loptu, čo nám otváralo možnosti smerom do ofenzívy. Paradoxne, po jednom dobrom prechode sme urobili školácku chybu. Išlo o darovanú loptu súperovi, z jeho brejku bola penalta, ktorá prakticky rozhodla o zápase. V druhom polčase silou vôle sme sa snažili s výsledkom niečo urobiť. Bohužiaľ nás zabrzdila červená karta.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti MFK Ružomberok sa tešia z gólu.
    Futbalisti MFK Ružomberok sa tešia z gólu.
    Ružomberok si v tabuľke výrazne polepšil. Streleckú nemohúcnosť zlomil gólom z penalty
    dnes 17:22
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    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok si v tabuľke výrazne polepšil. Streleckú nemohúcnosť zlomil gólom z penalty