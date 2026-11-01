ONLINE: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a MFK Skalica dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
01.11.2026 o 15:30
13. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať duel trinásteho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Skalicou.
Hostia zo Skalice v minulom kole na svojom štadióne remizovali s Trnavou 1:1. O deľbe bodov rozhodol v úvode druhého polčasu Oliver Podhorin, ktorý premenil pokutový kop. Záhoráci doteraz získali desať bodov a patrí im priebežná deviata pozícia.
Domáci Ružomberok uplynulý víkend cestoval do Dunajskej Stredy, kde podľahol v lige zatiaľ nezdolanému tímu zo Žitného ostrova 0:5. Liptáci majú na svojom konte deväť bodov a v tabuľke sú na predposlednom jedenástom mieste.
Obidva tímy sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz. V súboji druhého kola bola úspešnejšia Skalica, keď doma zdolala Ružu 2:1.
Hostia zo Skalice v minulom kole na svojom štadióne remizovali s Trnavou 1:1. O deľbe bodov rozhodol v úvode druhého polčasu Oliver Podhorin, ktorý premenil pokutový kop. Záhoráci doteraz získali desať bodov a patrí im priebežná deviata pozícia.
Domáci Ružomberok uplynulý víkend cestoval do Dunajskej Stredy, kde podľahol v lige zatiaľ nezdolanému tímu zo Žitného ostrova 0:5. Liptáci majú na svojom konte deväť bodov a v tabuľke sú na predposlednom jedenástom mieste.
Obidva tímy sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz. V súboji druhého kola bola úspešnejšia Skalica, keď doma zdolala Ružu 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
10
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
11
AS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body