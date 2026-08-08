Niké liga: Ružomberok prehral ďalší zápas, doma nestačil na Podbrezovú

Futbalisti MFK Ružomberok a FK Železiarne Podbrezová dnes hrali zápas 3. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
08.08.2026 o 18:00
3. kolo
Ružomberok
1:4
(1:2, 0:2)
90+4 minúta
Ukončený
Podbrezová
Prehľad
Góly: 9. Hranoš – 17. Kováčik, 40. Šiler (Miljanić), 62. Kováčik (Chyla), 90+2. Mrvaljevič. ŽK: 60. Hranoš (RUZ), 63. Boďa (RUZ) – 14. Luka (POD), 20. Deml (POD), 30. Šiler (POD), 68. Miljanić (POD), 80. Mrvaljevič (POD). 2.ŽK=ČK: 69. Hranoš (RUZ). Rozhodca: Valent – Kmec, Poruban. Diváci: 1413.
Prenos
Stretnutie sa končí výhrou Podbrezovej 4:1.
Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch.
Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch.
90+4
Koniec zápasu.
90+2
Podbrezová dala gól!
BALŠA MRVALJEVIĆ uzatvára skóre dnešného stretnutia!
BALŠA MRVALJEVIĆ uzatvára skóre dnešného stretnutia!
90+1
Nadstavovať sa budú štyri minúty.
90
Bačík potiahol útok po ľavom krídle, no v šestnástke sa mu nedarí nájsť spoluhráča.
88
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Filip Souček, prichádza Marko Kelemen.
z ihriska odchádza Filip Souček, prichádza Marko Kelemen.
83
Souček vyslal center, na ktorý vyskočil Boďa, no jeho hlavičku chytá Domaniský.
83
Ruža získava rohový kop.
81
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Ondřej Deml, prichádza Alexander Amoafo.
z ihriska odchádza Ondřej Deml, prichádza Alexander Amoafo.
81
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Radek Šiler, prichádza Luka Silagadze.
z ihriska odchádza Radek Šiler, prichádza Luka Silagadze.
80
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Balša Mrvaljevič).
79
Center našiel hlavu Mielekho, ktorý hlavičkuje vysoko nad.
78
Podbrezová získava ďalší rohový kop.
77
Po Kováčikovom rohu zostali hostia pri lopte a napokon Mrvaljevićovu strelu vyráža Krajčírik.
76
Železiari získavajú rohový kop.
73
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Karlo Miljanić, prichádza Balša Mrvaljevič.
z ihriska odchádza Karlo Miljanić, prichádza Balša Mrvaljevič.
73
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Martin Chrien, prichádza Maksym Khiminets.
z ihriska odchádza Martin Chrien, prichádza Maksym Khiminets.
73
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Jan Hladík, prichádza Daniel Prekop.
z ihriska odchádza Jan Hladík, prichádza Daniel Prekop.
73
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Daniel Köstl, prichádza Martin Bačík.
z ihriska odchádza Daniel Köstl, prichádza Martin Bačík.
73
Po rohu sa hosťom nedarí ohroziť bránu.
72
Tím z Horehronia získava rohový kop.
70
Mielke páli spoza šestnástky a jeho strelu chytá Krajčírik.
70
Po tejto situácii budú domáci dohrávať v početnej nevýhode.
69
Druhá žltá a následne červená karta pre tím MFK Ružomberok (Vojtěch Hranoš).
68
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Karlo Miljanić).
66
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Šimon Faško, prichádza René Paraj.
z ihriska odchádza Šimon Faško, prichádza René Paraj.
64
Dnešné stretnutie sleduje 1413 divákov.
63
Žltá karta pre tím MFK Ružomberok (Martin Boďa).
63
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Matěj Koubek, prichádza Martin Boďa.
z ihriska odchádza Matěj Koubek, prichádza Martin Boďa.
63
Striedanie v tíme MFK Ružomberok:
z ihriska odchádza Patrik Jevoš, prichádza Adam Tučný.
z ihriska odchádza Patrik Jevoš, prichádza Adam Tučný.
62
Podbrezová dala gól!
PETER KOVÁČIK hlavou zvyšuje náskok Podbrezovej!
PETER KOVÁČIK hlavou zvyšuje náskok Podbrezovej!
60
Žltá karta pre tím MFK Ružomberok (Vojtěch Hranoš).
60
Hranoš sa dostával do veľkej šance, no píska sa útočný faul.
58
Po rohovom kope nasledovala veľká skrumáž pred bránou s následným nebezpečným centrom Lavrinčíka a strelou Seleckého tesne nad.
57
Ruža získava rohový kop.
56
Po Kováčikovom rohu hostia napokon neohrozujú bránu.
55
Miljanić teraz šikovne vyzvŕtal domácu defenzívu, keď spoza presily obrancov dokázal vystreliť a získať rohový kop.
54
Po faule v strede ihriska majú loptu Ružomberčania.
52
Vzápätí na opačnej starne prichádza strela nad brvno, no prípadný gól by zrejme neplatil pre ofsajd.
52
Hladík našiel centrom Hranoša, ktorého hlavička smeruje vedľa brány.
51
Kováčik potiahol akciu po pravom krídle a následne prihrával do šestnástky na opačnú stranu, kam si nabiehal Šiler, loptu kryje Krajčrík.
50
Domáci útok sa končí útočným faulom.
49
Hostia prihrávali Šilerovi do šance. Všetko prečítal Krajčírik, ktorý bol pri lopte skôr.
46
Hranoš hlavičkuje mimo brány hostí.
46
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase vyhráva Podbrezová v Ružomberku 2:1.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45+1
Miljanić si nabehol na dlhý center a posiela loptu nad brvno. Následne v sklze triafa nohou domáceho brankára.
45+1
Nadstavovať sa bude jedna minúta.
45
Ružomberok získal priamy kop z väčšej vzdialenosti. Center Součeka jeho spoluhráči nezúročili na väčšiu šancu.
40
Podbrezová dala gól!
Peter Kováčik našiel centrom RADEKA ŠILERA, ktorý najskôr nastrelili Karla Miljanića a následne poslal loptu do brány!
Peter Kováčik našiel centrom RADEKA ŠILERA, ktorý najskôr nastrelili Karla Miljanića a následne poslal loptu do brány!
38
Po Kováčikovom rohu sa hosťom nedarí ohroziť bránu.
37
Železiari získavajú rohový kop.
35
Hladík potiahol útok po pravej strane, ale postrážil si ho Mielke.
34
Pri zahrávaní tejto štandardnej situácii zvolili domáci kratučké priťuknutie Sočukovi, ktorý páli vysoko nad.
33
Rohový kop smeroval na bližšiu žrď, odkiaľ hostia odvrátili loptu, ale vzápätí Ružomberok získava priamy kop.
32
Po priamom kope sa dostával do šance Hladík. Hostia mu zabránili ohorziť bránu, no len za cenu rohového kopu.
31
Ruža získava priamy kop.
30
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Radek Šiler).
29
Krátko po Seleckého rohovom kope sa do lopty oprel Jevoš, no spoza šestnástky mieri vysoko nad.
28
Liptáci získali rohový kop.
26
Šiler prekľučkoval cez obrancov až k strele, ktorú chytá Krajčírik.
25
Domácu ofenzívnu aktivitu zastavuje útočný faul.
22
Selecký vysúval po ľavej strane Jevoša, ktorý z ťažkého uhla rozvlnil sieť len z vonkajšej strany.
20
Ružomberok získal priamy kop.
20
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Ondřej Deml).
17
Podbrezová dala gól!
Ondřej Deml vyslal strieľaný center, ktorý Ivan Krajčírik neudržal v rukaviciach a loptu upratal do siete PETER KOVÁČIK!
Ondřej Deml vyslal strieľaný center, ktorý Ivan Krajčírik neudržal v rukaviciach a loptu upratal do siete PETER KOVÁČIK!
14
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Jakub Luka).
13
Hladík prihrával Koubekovi do zaujímavej pozície, no lopta mu išla na päty a tak ho stihol odzbrojiť obranca.
11
Hranoš sa dostáva k ďalšej strele, tentokrát spoza šestnástky páli nad brvno.
9
Ružomberok dal gól!
Hlavičku Tomáša Marušina vyráža brankár, no dorážka VOJTĚCHA HRANOŠA už končí v sieti!
Hlavičku Tomáša Marušina vyráža brankár, no dorážka VOJTĚCHA HRANOŠA už končí v sieti!
8
Po útočnom faule Podbrezovej majú loptu Ružomberčania.
7
V úvodných minútach sú aktívnejší hostia, no bez výraznejšieho náznaku príležitosti.
4
Hostia si prihrávali v okolí domácej šestnástky, no domácim sa ich podarilo pripraviť o loptu. Nasleduje Krajčírikov odkop.
1
Stretnutie sa práve začalo.
-2
Dnes nastúpi proti svojmu bývalému klubu Martin Chrien, ktorému domáci Ružomberčania ako poďakovanie za pôsobenie pod Čebraťom odovzdávajú pred výkopom dres s číslom 135 symbolizujúcim počet štartov v súťažných zápasov za klub z Liptova.
-3
Hráči nastupujú na trávnik. Hostia budú hrať v bordových a domáci v bielo-čiernych dresoch.
-28
Úvodné zostavy:
MFK Ružomberok: Krajčírik – Marušin, Köstl, Kostka – Selecký, Hranoš, Souček, Lavrinčík, Jevoš – Koubek, Hladík (C)
Náhradníci: Húska – Slávik, Bačík, Tučný, Chobot, Buchvaldek, Prekop, Kelemen, Boďa
Tréner: Jaroslav Köstl
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Kováčik, Chyla, Š. Faško, Deml – Miljanić, Šiler, Chrien
Náhradníci: Trnovský – Silagadze, Mrvaljevič, Khiminets, Paraj, Amoafo, Saibo, Kejval, Hakobjan
Tréner: Štefan Markulík
Rozhodca: Valent – Kmec, Poruban.
MFK Ružomberok: Krajčírik – Marušin, Köstl, Kostka – Selecký, Hranoš, Souček, Lavrinčík, Jevoš – Koubek, Hladík (C)
Náhradníci: Húska – Slávik, Bačík, Tučný, Chobot, Buchvaldek, Prekop, Kelemen, Boďa
Tréner: Jaroslav Köstl
FK Železiarne Podbrezová: Domaniský – Lampreht, Luka (C), Mielke – Kováčik, Chyla, Š. Faško, Deml – Miljanić, Šiler, Chrien
Náhradníci: Trnovský – Silagadze, Mrvaljevič, Khiminets, Paraj, Amoafo, Saibo, Kejval, Hakobjan
Tréner: Štefan Markulík
Rozhodca: Valent – Kmec, Poruban.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní online prenosu zo slovenskej futbalovej Nike ligy. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Ružomberkom a Podbrezovou. Liptáci majú po dvoch odohraných kolách na svojom konte jediný bod. Hneď v prvom kole remizovali na domácej pôde s Dunajskou Stredou 1:1. V druhom kole prehrali na trávniku Skalice 1:2. Hostia z Podbrezovej sú na tom o niečo lepšie ako domáci futbalisti. Na svojom konte majú tri body. Hneď v úvodnom zápase zdolali na domácom trávniku Michalovce pohodlne 2:0. Druhý zápas proti Slovanu Bratislava im vôbec nevyšiel. Prehrali hladko 0:3.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body