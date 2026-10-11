Žilina neudržala dvojgólové vedenie, v Ružomberku doplatila na vylúčenie

Zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu
Fotogaléria (7)
Zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. okt 2026 o 17:29
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Žilina v Ružomberku nevyhrala už tri roky.

Niké liga - 10. kolo

MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:2

Góly: 27. Selecký (z 11 m), 41. Kostka - 11. Faško (z 11 m), 16. Narimanidze

Rozhodovali: Rozhodovali: Dzivjak – Štrbo, Vitko, ŽK: Hladík, Köstl, Kostka – Bari, Albin, ČK: 27. Narimanidze (Žilina)

Diváci: 1754

Ružomberok: Krajčírik – Köstl, Marušin, Mojžiš (85. Kelemen) – Kostka, Souček (69. Buchvaldek), Luterán, Selecký – Bačík (78. Tučný) , Hladík (78. Boďa), Hranoš (69. Chobot).

Žilina: Šípoš – Albin, Narimanidze, Minárik – Hranica, Káčer (90. Adang), Bzdyl (90. Homet), Bari (70. Traore) – Faško

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase 10. kola Niké ligy so Žilinou 2:2.

V tabuľke sú tak už len o skóre za desiatym Komárnom, Žilina je druhá a na vedúci DAC, ktorý má zápas k dobru, stráca dva body.

Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži.

Keďže hlavný tréner Liptákov Jaroslav Köstl si odpykával trest za tri žlté karty, mužstvo koučoval jeho asistent Marek Herčut.

Fotogaléria zo zápasu Ružomberok - Žilina (Niké liga, 10. kolo)
Na snímke v pozadí hráči Ružomberka sa radujú z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke sprava Fabian Bzdyl (Žilina), Filip Souček a Oliver Luterán (obaja Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke hráči Žiliny sa radujú z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina), Alexander Selecký a Alexander Mojžiš (obaja Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX
7 fotografií
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAXNa snímke v popredí hráč Žiliny Michal Faško sa raduje z gólu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAXNa snímke brankár Ružomberka Ivan Krajčírik odkopáva loptu v zápase 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Ružomberok - MŠK Žilina v nedeľu 11. októbra 2026 v Ružomberku. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - NL - 10.kolo - Ružomberok - Žilina - ZAX

V 10. minúte domáci stopér Daniel Köstl na kraji vlastnej šestnástky fauloval Marka Roginiča a Michal Faško z penalty otvoril skóre – 0:1.

V 16. minúte už bolo 0:2, keď po rohovom kope Fabiana Bzdyla hlavou nezadržateľne skóroval Aleksandre Narimanidze.

Ten v 24. minúte vo vlastnom „veľkom vápne“ zozadu poslal na zem prenikajúceho Vojtěcha Hranoša a hlavný arbiter Lukáš Dzivjak po konzultácii so systémom VAR, nariadil pokutový kop, ktorý Alexander Selecký premenil.

Gruzínec v žilinských farbách zároveň uvidel aj červenú kartu, a tak hostia pokračovali len s desiatimi mužmi.

V 42. minúte domáci vyrovnali, keď po prieniku Martina Bačíka z bezprostrednej blízkosti skóroval Dominik Kostka. V druhej polovici stretnutia ružomberská početná prevaha priniesla len jednu šancu, a to v 70. min., keď Bačík z päťky prestrelil bránu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
0
6
4
9:15
6
R
P
R
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
1
3
6
10:20
6
R
P
V
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu
    Zľava Marko Roginič (Žilina) a Alexander Mojžiš (Ružomberok) bojujú o loptu
    Žilina neudržala dvojgólové vedenie, v Ružomberku doplatila na vylúčenie
    dnes 17:29
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    Domov»Futbal»Slovensko»Žilina neudržala dvojgólové vedenie, v Ružomberku doplatila na vylúčenie