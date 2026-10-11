Žilina neudržala dvojgólové vedenie, v Ružomberku doplatila na vylúčenie

Niké liga - 10. kolo
MFK Ružomberok - MŠK Žilina 2:2
Góly: 27. Selecký (z 11 m), 41. Kostka - 11. Faško (z 11 m), 16. Narimanidze
Rozhodovali: Rozhodovali: Dzivjak – Štrbo, Vitko, ŽK: Hladík, Köstl, Kostka – Bari, Albin, ČK: 27. Narimanidze (Žilina)
Diváci: 1754
Ružomberok: Krajčírik – Köstl, Marušin, Mojžiš (85. Kelemen) – Kostka, Souček (69. Buchvaldek), Luterán, Selecký – Bačík (78. Tučný) , Hladík (78. Boďa), Hranoš (69. Chobot).
Žilina: Šípoš – Albin, Narimanidze, Minárik – Hranica, Káčer (90. Adang), Bzdyl (90. Homet), Bari (70. Traore) – Faško
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase 10. kola Niké ligy so Žilinou 2:2.
V tabuľke sú tak už len o skóre za desiatym Komárnom, Žilina je druhá a na vedúci DAC, ktorý má zápas k dobru, stráca dva body.
Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži.
Keďže hlavný tréner Liptákov Jaroslav Köstl si odpykával trest za tri žlté karty, mužstvo koučoval jeho asistent Marek Herčut.
V 10. minúte domáci stopér Daniel Köstl na kraji vlastnej šestnástky fauloval Marka Roginiča a Michal Faško z penalty otvoril skóre – 0:1.
V 16. minúte už bolo 0:2, keď po rohovom kope Fabiana Bzdyla hlavou nezadržateľne skóroval Aleksandre Narimanidze.
Ten v 24. minúte vo vlastnom „veľkom vápne“ zozadu poslal na zem prenikajúceho Vojtěcha Hranoša a hlavný arbiter Lukáš Dzivjak po konzultácii so systémom VAR, nariadil pokutový kop, ktorý Alexander Selecký premenil.
Gruzínec v žilinských farbách zároveň uvidel aj červenú kartu, a tak hostia pokračovali len s desiatimi mužmi.
V 42. minúte domáci vyrovnali, keď po prieniku Martina Bačíka z bezprostrednej blízkosti skóroval Dominik Kostka. V druhej polovici stretnutia ružomberská početná prevaha priniesla len jednu šancu, a to v 70. min., keď Bačík z päťky prestrelil bránu.