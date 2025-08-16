ONLINE: MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
16.08.2025 o 18:00
4. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Pod Čebraťom budeme sledovať zápas štvrtého kola základnej časti Niké ligy medzi Ružomberkom a Michalovcami.
Hostia z Michaloviec doteraz remizovali v Dunajskej Strede 1:1, následne na svojom štadióne zdolali Komárno 3:1 a podľahli Žiline 2:4. V ligovej tabuľke im so štyrmi bodmi patrí priebežná siedma pozícia. Rovnaký bodový zisk má aj piaty Slovan Bratislava, šiesta Dunajská Streda a ôsma Podbrezová. Pre úplnosť však treba doplniť, že Slovan a DAC doteraz odohrali len dve ligové stretnutia.
Domácemu Ružomberku nevychádza štart nového ročníka, keď prehral v Trnave 0:3, v Dunajskej Strede 0:2 a tento týždeň aj v domácej dohrávke druhého kola so Skalicou 1:3. V tabuľke sa tak bez bodového zisku nachádza na poslednej dvanástej priečke. Okrem neho zatiaľ taktiež nebodovali jedenáste Košice a desiate Komárno, lenže aj tu je nutné dodať, že doteraz odohrali o jedno stretnutie menej ako Liptáci.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK Skalica
3
1
2
0
5:3
5
V
R
R
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
0
3
1:8
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body