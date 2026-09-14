Ružomberok ulovil posilu zo Srbska. Pod Čebrať prichádza stredopoliar z Olomouca

Dario Grgič.
Dario Grgič. (Autor: x/ El Fenomeno)
TASR|14. sep 2026 o 18:47
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Po dlhej dobe prichádza pod Čebrať futbalista mimo Slovenska a Česka.

Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Ružomberok sa dohodol so Sigmou Olomouc na ročnom hosťovaní srbského stredopoliara Daria Grgiča.

Ide o 23-ročného bývalého mládežníckeho reprezentanta, ktorý pôsobil v Srbsku v kluboch FK Čukarički, FK BASK a FK Železničar Pančevo.

V najvyššej srbskej súťaži si Grgič pripísal 82 štartov. Na začiatku tohto roka prestúpil do Sigmy Olomouc.

„Je to 'desiatka', čiže ofenzívny, technicky vyspelý záložník,“ uviedol športový riaditeľ ružomberského klubu Tomáš Hübschman. „Od novej posily očakávame zvýšenie kvality našej ofenzívy hlavne na lopte.

Ide o hráča, ktorý dokáže prihrať a vie aj dať gól. Určite si od neho sľubujeme aj našu zvýšenú efektivitu vpredu. Len mimochodom, po dlhej dobe do Ružomberka prichádza futbalista mimo Slovenska a Čiech. Verím, že zvýši v kádri konkurencie schopnosť a aj pomôže ostatným hráčom.“

Naposledy „rýdzim“ cudzincom pod Čebraťom bol Tihomit Kostadinov zo Severného Macedónska, ktorý z Liptova odišiel po sezóne 2020/2021.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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