Končí aj bývalý druholigista. Prestupový poriadok chráni hráčov-špekulantov, vraví šéf klubu

Regionálne futbalové súťaže sa prakticky ešte ani nezačali, ale už sa z nich odhlásilo viacero mužstiev.
K Ladomerskej Vieske, Slovenskej Ľupči, Veľatám, Bobrovu a Košeci sa v uplynulých dňoch pridali Ružiná a Veľký Meder.
Bez slova sa odklikli
TJ Baník Ružiná svojho času pôsobila aj v druhej najvyššej súťaži. Futbal v obci neďaleko Lučenca sa po prestávke obnovil v roku 2020.
V uplynulej sezóne Ružiná vyhrala 7. ligu ObFZ Lučenec a vybojovala postup do skupiny D VI. ligy SsFZ.
V nej však nakoniec nenastúpi. Káder sa rozpadol, hráči bez slova poodchádzali do iných klubov.
„Prestupový poriadok je nastavený zle. Chráni hráčov-špekulantov. Hráči môžu prestúpiť bez súhlasu klubu. Odišla nám kostra tímu,“ povedal pre Sportnet šéf klubu Michal Nosáľ.
Od prvého júla odišlo z klubu osem hráčov na prestup a ďalší dvaja na hosťovanie. „Ako sa začalo prestupové obdobie, nikto ani nevolal, len sa zrazu odklikali,“ trpko poznamenal ružinský funkcionár.
„Do poslednej chvíle sme sa snažili doplniť káder. Oslovili sme hráčov, ktorí by chceli za nás hrať, ale mali menšie zranenia. Mohli by nastúpiť až o niekoľko týždňov,“ vysvetľoval Nosáľ.
Klub sa bude venovať mládeži. Založili družstvo U13, v ktorom hrávajú domáci chlapci. „Veríme, že ostanú pokope dlhšie a raz možno budú hrať za dospelých naši odchovanci,“ poznamenal Nosáľ.
Iba v najnižšej súťaži
MŠK Thermal Veľký Meder mal dlhé roky v súťažiach dospelých dva tímy. V uplynulej sezóne hralo áčko v V. lige Juhovýchod ZsFZ, kde skončilo na poslednom, 16. mieste a vypadlo do šiestej ligy.
Béčko pôsobilo v 8. lige ObFZ Dunajská Streda a obsadilo dvanástu priečku.
Vedenie klubu prostredníctvom sociálnej siete oznámilo, že v nastávajúcej sezóne budú hrať muži iba v najnižšej okresnej súťaži. Doterajšie A-mužstvo sa odhlásilo zo šiestej ligy Juh ZsFZ.
„Žiaľ, v uplynulých dňoch došlo v živote nášho klubu k štrukturálnym zmenám, ktoré nepochybne zasiahnu nielen samotný klub, ale aj futbal v celom regióne,“ uvádza sa v stanovisku klubu.
Futbalový klub vo Veľkom Mederi bol založený v roku 1928.
„Na rozdiel od doterajšej tradície sa nám z viacerých dôvodov nepodarilo prihlásiť dve mužstvá dospelých – A a B tím. Dobrou správou je, že futbal dospelých vo Veľkom Mederi nezaniká.
V nasledujúcom ročníku nás však bude reprezentovať iba jedno mužstvo, ktoré na rozdiel od predchádzajúcich rokov nastúpi v II. triede okresnej súťaže,“ vysvetľovalo vedenie klubu.
Práca s mládežou má pokračovať podľa plánov, klub má tri prípravky, mladších žiakov, starších žiakov a starší dorast.