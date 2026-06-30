Bol obávaný strelec a preslávil sa v Manchestri United. Van Nistelrooy oslavuje jubileum

Ruud van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy. (Autor: REUTERS)
ČTK|1. júl 2026 o 00:00
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Po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom.

Futbalový útočník a holandský reprezentant Ruud van Nistelrooy, ktorý sa narodil 1. júla 1976, prežil svoje najlepšie futbalové roky v drese Manchesteru United, za ktorý strelil 95 gólov v 150 zápasoch.

S United získal titul majstra anglickej ligy, majstrovské tituly oslavoval aj vo svojej domovine s PSV Eindhoven a v Španielsku s Realom Madrid. Po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom.

Svoju kariéru začínal ako stredopoliar v druholigovom holandskom klube Den Bosch, no v roku 1997 prestúpil do Heerenveenu, kde sa z neho stal hrotový útočník.

O rok neskôr ho kúpil PSV Eindhoven za 4,2 milióna libier, čo bola v tom čase rekordná prestupová suma medzi holandskými klubmi. V rokoch 1999 a 2000 získal van Nistelrooy ocenenie Holandský futbalista roka.

Najväčšie obdobie slávy prežil v rokoch 2001 až 2006 v drese Manchesteru United, za ktorý strelil 95 gólov v 150 zápasoch a trikrát sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov.

V rokoch 2006 až 2010 pôsobil v Reale Madrid, následne hral za Hamburg a hráčsku kariéru ukončil v roku 2012 v Málage.

Za holandskú reprezentáciu odohral v rokoch 1998 až 2011 sedemdesiat zápasov a strelil 35 gólov.

Po skončení hráčskej kariéry pôsobil ako asistent trénera holandskej futbalovej reprezentácie, neskôr trénoval PSV Eindhoven a bol aj asistentom trénera Manchesteru United.

Pred tohtoročným svetovým šampionátom sa opäť pripojil k holandskej reprezentácii ako člen realizačného tímu hlavného trénera Ronalda Koemana.

Reprezentácie

Ruud van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy.
Bol obávaný strelec a preslávil sa v Manchestri United. Nistelrooy oslavuje jubileum
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