Bol obávaný strelec a preslávil sa v Manchestri United. Van Nistelrooy oslavuje jubileum

Futbalový útočník a holandský reprezentant Ruud van Nistelrooy, ktorý sa narodil 1. júla 1976, prežil svoje najlepšie futbalové roky v drese Manchesteru United, za ktorý strelil 95 gólov v 150 zápasoch.
S United získal titul majstra anglickej ligy, majstrovské tituly oslavoval aj vo svojej domovine s PSV Eindhoven a v Španielsku s Realom Madrid. Po skončení hráčskej kariéry sa stal trénerom.
Svoju kariéru začínal ako stredopoliar v druholigovom holandskom klube Den Bosch, no v roku 1997 prestúpil do Heerenveenu, kde sa z neho stal hrotový útočník.
O rok neskôr ho kúpil PSV Eindhoven za 4,2 milióna libier, čo bola v tom čase rekordná prestupová suma medzi holandskými klubmi. V rokoch 1999 a 2000 získal van Nistelrooy ocenenie Holandský futbalista roka.
Najväčšie obdobie slávy prežil v rokoch 2001 až 2006 v drese Manchesteru United, za ktorý strelil 95 gólov v 150 zápasoch a trikrát sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov.
V rokoch 2006 až 2010 pôsobil v Reale Madrid, následne hral za Hamburg a hráčsku kariéru ukončil v roku 2012 v Málage.
Za holandskú reprezentáciu odohral v rokoch 1998 až 2011 sedemdesiat zápasov a strelil 35 gólov.
Po skončení hráčskej kariéry pôsobil ako asistent trénera holandskej futbalovej reprezentácie, neskôr trénoval PSV Eindhoven a bol aj asistentom trénera Manchesteru United.
Pred tohtoročným svetovým šampionátom sa opäť pripojil k holandskej reprezentácii ako člen realizačného tímu hlavného trénera Ronalda Koemana.