Predposledné miesto a iba jedno víťazstvo. Klub Serie A siahol k výmene trénera

Na archívnej snímke z 26. januára 2026 tréner Paolo Zanetti.
Na archívnej snímke z 26. januára 2026 tréner Paolo Zanetti. (Autor: TASR)
TASR|2. nov 2026 o 22:01
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Odvolal 55-ročného kouča po dva a pol ročnom pôsobení na lavičke tímu.

Nemec Kosta Runjaic už nie je tréner talianskeho futbalového klubu Udinese Calcio. Účastník Serie A odvolal 55-ročného kouča po dva a pol ročnom pôsobení.

Udinese povedie Paolo Zanetti, ktorý podpísal zmluvu do konca prebiehajúceho ročníka. Udinese má po desiatich ligových kolách na konte len jedno víťazstvo a v tabuľke mu patrí predposledné 19. miesto.

„Klub a tréner sa po viac ako dvoch rokoch spolupráce a dosiahnutí dôležitých cieľov rozchádzajú,“ uvádza sa v stručnom oznámení, ktoré citovala agentúra APA.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Na archívnej snímke z 26. januára 2026 tréner Paolo Zanetti.
    Na archívnej snímke z 26. januára 2026 tréner Paolo Zanetti.
    Predposledné miesto a iba jedno víťazstvo. Klub Serie A siahol k výmene trénera
    dnes 22:01
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