Lákala ho Saudská Arábia. Rüdiger sa rozhodol predĺžiť zmluvu s Realom

Antonio Rudiger
Antonio Rudiger (Autor: TASR/AP)
TASR|16. jún 2026 o 12:50
ShareTweet0

V Madride ho čaká už piata sezóna.

Nemecký futbalista Antonio Rüdiger predĺžil zmluvu s Realom Madrid o ďalší rok. Španielsky gigant o tom informoval v utorok na oficiálnej webovej stránke.

Tridsaťtriročný obranca je člen kádra Nemecka na MS, do duelu proti Curacau (7:1) zasiahol z lavičky.

Rüdigerovi sa skončila štvorročná zmluva, ktorú podpísal po príchode z Chelsea. Podpis kontraktu v Reale údajne uprednostnil pred ponukami klubov zo Saudskej Arábie. V uplynulej sezóne nastúpil aj vinou zranení do 26 stretnutí.

Predtým získal s „Los Blancos“ v ročníku 2023/2024 ligový titul a triumfoval aj v Lige majstrov. Real v pondelok oznámil aj podpis Marca Cucurellu, tiež prišiel z londýnskej Chelsea.

V strede obrany začali nedeľný zápas MS od začiatku Jonathan Tah a Nico Schlotterbeck. Nemcov čakajú ešte duely proti Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru. Pripomenula agentúra AP.

La Liga

    Antonio Rudiger
    Antonio Rudiger
    Lákala ho Saudská Arábia. Rüdiger sa rozhodol predĺžiť zmluvu s Realom
    dnes 12:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Lákala ho Saudská Arábia. Rüdiger sa rozhodol predĺžiť zmluvu s Realom