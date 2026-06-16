Tréner Amorim má pred sebou novú výzvu. Po Manchestri United povedie ďalší slávny klub

Tréner Ruben Amorim.
Tréner Ruben Amorim. (Autor: REUTERS)
ČTK|16. jún 2026 o 19:08
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S talianskym klubom podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou.

Novým trénerom futbalistov AC Miláno sa stal Rúben Amorim. "Rossoneri" o tom informovali na webe.

Podľa talianskych médií štyridsaťdvaročný portugalský kouč s klubom podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou a platom 3,5 milióna eur na sezónu.

Amorim nahradil Massimiliana Allegriho, ktorý bol odvolaný po neúspešnom závere sezóny. V nej milánsky celok v talianskej lige obsadil piate miesto a o jeden bod zaostal za postupom do Ligy majstrov.

Bývalý portugalský reprezentant Amorim naposledy viedol Manchester United, kde skončil v tomto roku v januári.

Pred tým trénoval tiež Bragu a Sporting Lisabon, s ktorým v portugalskej lige získal tri tituly.

Serie A

    Tréner Ruben Amorim.
    Tréner Ruben Amorim.
    Tréner Amorim má pred sebou novú výzvu. Po Manchestri United povedie ďalší slávny klub
    dnes 19:08
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