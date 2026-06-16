Tréner Amorim má pred sebou novú výzvu. Po Manchestri United povedie ďalší slávny klub

Novým trénerom futbalistov AC Miláno sa stal Rúben Amorim. "Rossoneri" o tom informovali na webe.
Podľa talianskych médií štyridsaťdvaročný portugalský kouč s klubom podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou a platom 3,5 milióna eur na sezónu.
Amorim nahradil Massimiliana Allegriho, ktorý bol odvolaný po neúspešnom závere sezóny. V nej milánsky celok v talianskej lige obsadil piate miesto a o jeden bod zaostal za postupom do Ligy majstrov.
Bývalý portugalský reprezentant Amorim naposledy viedol Manchester United, kde skončil v tomto roku v januári.
Pred tým trénoval tiež Bragu a Sporting Lisabon, s ktorým v portugalskej lige získal tri tituly.