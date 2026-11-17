Slovenská futbalová reprezentácia zakončila cestu v tohtoročnej edícii Ligy národov UEFA.
Na trávniku v Kazachstane remizovala 2:2 a vybojovala si postup do B-divízie. Dôležitejšie je však meranie do kvalifikácie na EURO 2028.
Vďaka zisku prvenstva v 3. skupine si zabezpečila posledné miesto v treťom výkonnostnom koši.
Slováci by tak narazila na súperov zo všetkých košov okrem toho tretieho. Vyhli by sa tak nepríjemným súperom ako Poľsko, Ukrajina či Škótsko.
Z durhého koľa môžu naraziť napríklad na Česko, Švédsko, Švajčiarsko či Wales. Z prého koša by bol nepríjemný každý jeden súper.
Vďaka tomu, že San Maríno hralo C-divíziu Ligy národov, je nasadené v štvrtom výkonnostnom koši.
Môže sa tak stať, že Slováci by v skupine dostali dvoch outsiderov, kde by sa očakával plný bodový zisk.
Tímy sa v kvalifikácii rozdelia do dvanástich skupín, z ktorých polovica bude šesť a polovica päťčlenná.
Na šampionát postúpi priamo 12 víťazov skupín, ku ktorým sa pridá najlepších osem tímov z druhých miest.
O zvyšné štyri miestenky sa bude bojovať v baráži. Kvalifikácia štartuje v marci 2027. Žreb sa uskutoční 6. decembra.
Rozdelenie tímov do košov pre žreb kvalifikácie EURO 2028
1. kôš: Anglicko, Francúzsko, Portugalsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Grécko, Taliansko, Nórsko, Chorvátsko
2. kôš: Wales, Srbsko, Turecko, Česko, Švajčiarsko, Švédsko, Rakúsko, Severné Írsko, Slovinsko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Írsko/Kosovo
3. kôš: Škótsko, Írsko/Kosovo, Poľsko, Ukrajina, Izrael, Rumunsko, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, Island, Slovensko
4. kôš: Estónsko, Bielorusko, Faerské ostrovy, Cyprus, Fínsko, Moldavsko, Arménsko, Bulharsko, Kazachstan, Luxembursko, Lotyšsko, San Maríno
5. kôš: Malta, Azerbajdžan, Litva, Andorra, Gibraltár, Lichtenštajnsko