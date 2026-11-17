Wayne Rooney prezradil, že uvažoval o samovražde v čase, keď na ihrisku žiaril v drese Manchestru United – v období, keď bol klub z Premier League na vrchole.
Tento 41-ročný bývalý anglický útočník uviedol, že jeho duševné zdravie bolo vážne narušené, hoci bol čerstvo ženatý a mal už svojho najstaršieho syna Kaia. S Coleen sa oženil v roku 2008 a nasledujúci rok sa im narodilo prvé dieťa.
Rooney bol súčasťou silného tímu, ktorý vybudoval Alex Ferguson a ktorý získal viacero titulov v Premier League i trofej v Lige majstrov. Útočník, ktorý dokázal doma celé dva dni v kuse popíjať alkohol, v podcaste "Life At The Midpoint with Gabby Logan" priznal, že v období, keď bol na úplnom dne, uvažoval o ukončení svojho života.
Komfort nachádzal len na ihrisku
"Keď sa na to pozriem spätne, môžem povedať, že som bol sebecký, ale vedel som, že prechádzam niečím, s čím sa mi len veľmi ťažko vyrovnávalo. Nechcel som, aby ma takého videl Kai, a preto som sa radšej skrýval," prezradil.
"Dostal som sa do štádia, keď človek uvažuje o samovražde. Jednoducho ste nechceli byť v blízkosti nikoho. Nechcel som stretávať ľudí na ulici. Nechcel som chodiť do obchodov. Na futbalovom ihrisku som sa vždy cítil dobre, ale so všetkým ostatným som mal obrovské problémy," pokračoval.
Rooney, ktorý je s 253 gólmi historicky najlepším strelcom Manchestru United, uviedol, že tieto ťažkosti prežíval práve v čase, keď bol v drese "červených diablov" na vrchole kariéry.
"Nechcete ukázať žiadnu slabosť, a tak sa ju snažíte zakryť. Hoci som si uvedomoval, v akej situácii sa nachádzam, bolo pre mňa ťažké si to skutočne priznať – mal som totiž pocit, že by som tým prišiel o časť svojej mužnosti," uviedol v podcaste.
Za pomoc vďačí manželke
"Navštevoval som terapeuta a snažil som sa prísť na to, čo sa so mnou deje. Keď sa totiž obzriem späť, uvedomujem si, že som bol pravdepodobne na vrchole kariéry, narodil sa mi syn a bol som čerstvo ženatý. Mal to byť ten najšťastnejší okamih môjho života, no nebol. Bol to pravdepodobne ten najhorší bod, a to pre sebecké kroky, ktoré som podnikal," povedal.
Rooney, ktorý bol historicky najlepším strelcom Anglicka, kým ho neprekonal Harry Kane, pripisuje zásluhy za obrat k lepšiemu práve manželke.
"Coleen mi nesmierne pomohla. Mohla odísť, taká zlá bola vtedajšia situácia, no zostala pri mne a pomohla mi to prekonať," dodal.
Po odchode z Manchestru United v roku 2017 Rooney pôsobil v tímoch Everton, DC United a Derby, než sa vydal na trénerskú dráhu. Jeho posledným pôsobiskom ako kouča bol Plymouth, ktorý opustil v decembri 2024.