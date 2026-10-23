VIDEO: Nečakané gesto pokory od Ronalda. Cenu pre hráča zápasu dal spoluhráčovi

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
Sportnet|23. okt 2026 o 21:55
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Saudský útočník sa po zápase vyjadril, že hrať po boku Ronalda je pre neho veľká česť a ďalšia motivácia na zlepšovanie.

Futbalisti Al Nassr vyhrali v 11. kole Saudskej Pro League nad Al-Faisaly 3:1.

Za hráča zápasu vyhlásili Ronalda, ten však trofej odovzdal spoluhráčovi Abdullahovi Al-Hamdanovi.

Kapitán Al Nassru prevzal ocenenie spolu s Al-Hamdanom a spoločne sa odfotili. Potom nechal mladšieho kolegu odfotiť sa s cenou aj samého.

VIDEO: Zostrih zápasu Al-Faisaly - Al Nassr

Saudský útočník Al-Hamdan tvoril skóre, pripravil tretí gól pre Angela a asistoval aj pri neuznanom Ronaldovom góle, ktorý rozhodca zrušil pre ofsajd.

Al-Hamdan sa po zápase vyjadril, že hrať po boku Portugalčana je pre neho veľká česť a ďalšia motivácia na zlepšovanie. Média gesto označili za prejav vodcovstva a pokory.

VIDEO: Gesto Cristiana Ronalda

Výhra posunula Al Nassr na čelo tabuľky, zatiaľ však len dočasne. Hlavný konkurent Al-Hilal má zápas s Al-Qadsiah k dobru.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo.
    VIDEO: Nečakané gesto pokory od Ronalda. Cenu pre hráča zápasu dal spoluhráčovi
    dnes 21:55
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