VIDEO: Nečakané gesto pokory od Ronalda. Cenu pre hráča zápasu dal spoluhráčovi

Futbalisti Al Nassr vyhrali v 11. kole Saudskej Pro League nad Al-Faisaly 3:1.
Za hráča zápasu vyhlásili Ronalda, ten však trofej odovzdal spoluhráčovi Abdullahovi Al-Hamdanovi.
Kapitán Al Nassru prevzal ocenenie spolu s Al-Hamdanom a spoločne sa odfotili. Potom nechal mladšieho kolegu odfotiť sa s cenou aj samého.
VIDEO: Zostrih zápasu Al-Faisaly - Al Nassr
Saudský útočník Al-Hamdan tvoril skóre, pripravil tretí gól pre Angela a asistoval aj pri neuznanom Ronaldovom góle, ktorý rozhodca zrušil pre ofsajd.
Al-Hamdan sa po zápase vyjadril, že hrať po boku Portugalčana je pre neho veľká česť a ďalšia motivácia na zlepšovanie. Média gesto označili za prejav vodcovstva a pokory.
VIDEO: Gesto Cristiana Ronalda
Výhra posunula Al Nassr na čelo tabuľky, zatiaľ však len dočasne. Hlavný konkurent Al-Hilal má zápas s Al-Qadsiah k dobru.