    Ronaldo sa po rozhovore s Infantinom neudržal. Výraz jeho tváre pobavil celý internet

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    SITA|25. aug 2026 o 11:34
    ShareTweet5

    Záverečný ceremoniál MS v E-športe priniesol krátku výmenu medzi Ronaldom a Infantinom.

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je opäť stredobodom záujmu - po majstrovstvách sveta sa oženil, no teraz sa rieši jeho výraz tváre po stretnutí s prezidentom FIFA Giannim Infantinom.

    Dvojica sa rozprávala počas záverečného ceremoniálu MS v E-športe 2026 v Paríži. Prvý muž svetového futbalu sa zaujímal o jeho ciele do budúcna.

    Infantino sa spýtal: "Ako sa máš? Si v poriadku? Ešte 23 gólov, však?". Pridal k tomu svoj povestný úsmev, zatiaľ čo mu zrejme onedlho končiaci Ronaldo odpovedal, že by chcel pokoriť métu 1000 gólov v kariére.

    VIDEO: Rozhovor Ronalda s Infantinom

    Šéf FIFA potom veterána povzbudil a poprial mu veľa šťastia, Portugalčan sa mu poďakoval a odišiel. To, čo nasledovalo, prekvapilo celý internet.

    Po rozhovore sa jeho mimika v tvári diametrálne zmení z úsmevu na akýsi záblesk znechutenia a zhnusenia - fanúšikovia to nazvali "kyslým výrazom".

    VIDEO: Ronaldova reakcia po rozhovore s Infantinom

    Priaznivci špekulovali, či si aj Ronaldo neželá koniec Infantina na stoličke prezidenta FIFA. V roku 2027 sa budú konať voľby, no šéf UEFA Aleksander Čeferin mu konkurenciu robiť nebude.

    Futbal

    Futbal

    Fotka zo zápasu Čirč - Tatran Prešov.
    Fotka zo zápasu Čirč - Tatran Prešov.
    Tatran Prešov mení vlastníka. Mestskí poslanci schválili predaj takmer 95 percent akcií klubu
    dnes 15:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ronaldo sa po rozhovore s Infantinom neudržal. Výraz jeho tváre pobavil celý internet