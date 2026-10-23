Ronaldinho sa po 11 rokoch vracia do profesionálneho futbalu. Hrať bude v európskom klube

Brazílčan Ronaldinho odohrá budúci mesiac prvý profesionálny futbalový zápas po jedenástich rokoch.
Štyridsaťšesťročný hviezdny útočník nastúpi 15. novembra v stretnutí tretej najvyššej talianskej súťaže, v drese Ravenny si pripíše debut v derby proti Forli.
Ronaldinho hral naposledy na profesionálnej úrovni v roku 2015 za Fluminense, v septembri tohto roka sa predstavil aj v exhibičnom dueli v Trnave.
„Celý futbalový svet si myslel, že je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. Teraz však môžeme oficiálne potvrdiť veľký návrat, návrat kúzla, úsmevu a talentu, ktorý si získal celé generácie fanúšikov, bez ohľadu na to, koho podporovali,“ citovala z vyhlásenia Ravenny agentúra AP.
Brazílčan podpísal s klubom zmluvu v júni a v auguste ho slávnostne predstavili fanúšikom na pláži v Marina di Ravenna.
Prezident klubu Ignazio Cipriani už skôr povedal, že jeho snom je, aby Ronaldinho strelil posledný gól svojej kariéry za Ravennu.
„Vízia prezidenta Ciprianiho, ktorá podnietila predstavivosť fanúšikov a vyvolala diskusiu ďaleko za hranicami Talianska, má teraz konkrétny dátum.
Ronaldinho bude hrať na Benelli a otvorí tak novú kapitolu v príbehu, ktorý nikdy neprestane prekvapovať,“ uvádza sa ďalej v stanovisku klubu.
Držiteľ Zlatej lopty (2005) pôsobil v Taliansku už v drese AC Miláno, za ktoré hral v rokoch 2008 až 2011.
S Brazíliou získal v roku 2002 titul majstra sveta a so španielskou Barcelonou triumfoval v sezóne 2005/2006 v prestížnej Lige majstrov.
„Sú futbalisti, ktorých si pamätáme pre to, čo vyhrali, a iných aj pre to, ako sa vďaka nim ľudia cítili.
Ronaldinho patrí k tomu vzácnemu druhu šampiónov, ktorí sú schopní premeniť futbal na čistú radosť,“ dodala Ravenna na adresu ikonického dribléra.