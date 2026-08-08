Liverpool získal výraznú posilu do obrany. Uruguajský stopér prichádza z Barcelony

Uruguajský futbalový obranca Ronald Araujo by mal ísť na ročné hosťovanie do FC Liverpool.
Po jeho skončení si vedenie „The Reds" bude môcť na stopéra Barcelony uplatniť opciu a získať ho na trvalý prestup. Informoval o tom portál bbc.com.
Dvadsaťsedemročný Araujo v uplynulých štyroch sezónach pomohol Barcelone k zisku troch španielskych titulov.
V minulom ročníku La Ligy však odohral za „Blaugranas" iba 11 zápasov. Tréner Hansi Flick dával v strede obrany prednosť Pauovi Cubarsimu a Gerardovi Martinovi.