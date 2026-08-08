Liverpool získal výraznú posilu do obrany. Uruguajský stopér prichádza z Barcelony

Ronald Araujo.
Ronald Araujo. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. aug 2026 o 09:12
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Dvadsaťsedemročný futbalista prichádza na ročné hosťovanie.

Uruguajský futbalový obranca Ronald Araujo by mal ísť na ročné hosťovanie do FC Liverpool.

Po jeho skončení si vedenie „The Reds" bude môcť na stopéra Barcelony uplatniť opciu a získať ho na trvalý prestup. Informoval o tom portál bbc.com.

Dvadsaťsedemročný Araujo v uplynulých štyroch sezónach pomohol Barcelone k zisku troch španielskych titulov.

V minulom ročníku La Ligy však odohral za „Blaugranas" iba 11 zápasov. Tréner Hansi Flick dával v strede obrany prednosť Pauovi Cubarsimu a Gerardovi Martinovi.

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